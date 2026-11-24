大家都知道我是以前機械科教師，跟鋼鐵打交道一輩子，舉凡汽車、大樓、電腦、伺服器、AI資料中心...都需要鋼鐵。 隨著經濟與科技持續進步，鋼、鋁、銅、稀土…的需求持續增加，美國還祭出關稅來跟世界各國搶資源。 如果說這些金屬礦物是硬通貨，需求有增無減，大家應該不會否認吧。最近幾年AI發展帶動美國基礎建設需求，約有三成與 AI 資料中心的興建相關，帶動建築與特定鋼材、鋁材拉貨。 此外，AI基建的電力輸送、變壓器、配電都需要用到銅，推升銅供需缺口與價格表現。 再來就是稀土，中國出口管制凸顯出供應鏈的脆弱性，美國正透過政策限制、資金挹注與開發新技術，加速重建美國供應鏈，好降低對中國的依賴。

2026-11-24 11:49