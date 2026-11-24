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0050、006208同步漲停！溢價不一定是買貴？Ffaarr：提前反映補漲預期
富邦台50（006208）和元大台灣50（0050）今天都漲停並有類似的溢價幅度，約0.7-0.8％
但其實溢價是表面的，而不是真正因為買盤太強的買貴。
因為台灣50指數中大多數股票漲停，但也有一些（像中華電）漲得不多，所以指數不會漲停。
但因為很多漲停的股票，預計要漲更多，這部分就會反映到0050、006208 真正的預期股價，造成0050漲得比指數多，是提前反映市況，合理淨值延遲反映，而不是真正意義的溢價。
◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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