聊到AI投資，大家第一個想到的，可能都是晶片、伺服器。但一座資料中心要蓋起來、電力要送得進去，背後還少不了鋼鐵、銅和鋁！ 這些平常比較少成為話題主角的材料，其實一直在支撐我們熟悉的產業。從房子、汽車，到每天使用的電子產品，金屬與礦業離生活並沒有想像中遙遠。 如果已經買了不少科技股，除了參與下游產品的成長，會不會也想往上游找找機會呢？

2026-11-24 09:49