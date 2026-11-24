聽新聞
0:00 / 0:00
台股大反攻 個股零股成交前五大全數被 ETF 包辦 00981A 爆量199萬張
台股24日在輝達執行長黃仁勳復職利多激勵下，大漲逾3,300點且收復4萬點大關。盤中個股、零股成交前五大全數被ETF包辦。個股成交前五大包括主動統一台股增長（00981A）逾199萬張排名第一、主動中信台灣收益（00406A）逾198萬張排名第二、主動統一升級50（00403A）逾124萬張排名第三、主動復華未來50（00991A）逾97萬張排名第四、中信台日韓PCB（009828）逾17萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括主動中信台灣收益有499萬，主動統一台股增長有317萬，群益台灣精選高息（00919）有278萬，元大台灣50（0050）有236萬，元大高股息（0056）有163萬。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。