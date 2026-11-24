受美股反彈與政策穩盤激勵，台股今（24）日上演報復性大反攻，老牌市值型龍頭元大台灣50（0050）強勢奔上漲停價95.70元（+10.00%），標榜「強化版0050」的主動復華未來50（00991A）與主動群益核心50（00415A）也同步亮燈漲停，分別收在12.36元（+9.96%）與6.85元（+9.95%）。

然而經歷11月股災洗禮後，不少投資人發現主動強化版在空頭修正時跌得比0050還重，進而引發市場熱議究竟該不該趁漲停解套，把資金換回正宗0050。

攤開三檔ETF的持股基因與最新表現

2003年6月掛牌的0050機械式追蹤市值前50大企業，台積電權重近五成，在股災期間具大型權值股護盤支撐，跌幅相對受控，且經理費僅約0.32%、長期持有成本極低 反觀2025年12月掛牌的00991A，策略上從市值前150大挖掘準龍頭與黑馬股，台積電占比約兩成並重押AI供應鏈，經理費達0.80% 2026年10月20日才以10元掛牌的00415A則鎖定上市櫃市值前25%趨勢千金股與代理式AI強勢股，經理費高達1.00%至1.20%

市場分析指出，主動強化版在股災時跌更深並非經理人失靈，而是「高Beta選股基因」使然。

為了打敗大盤，00991A與00415A刻意壓低台積電權重並重押中大型成長股與千金股，多頭時雖能創造超額報酬，但遇到系統性殺盤時，高估值成長股首當其衝成為法人提款機，加上00415A剛建倉便撞上11月大回檔，股價一度下探5.69元低點、距離10元發行價仍有大幅破發套牢壓力。

針對漲停後是否該換回0050？

贊成趁反彈逢高轉換的理由在於，若投資人在這波下跌中感到焦慮，代表高波動主動式ETF已超出心理負荷，趁全面漲停、流動性恢復時轉回0050能有效控管風險並降低每年0.8%至1.2%的高內扣費用；此外，報復性反彈當日次級市場買盤湧入，盤中極易出現市價高於淨值的溢價現象，若在漲停或高溢價時賣出轉進折溢價穩定的0050，形同賺到短線情緒溢價。

不過，另一派專家則提醒投資人不宜在反彈起漲點全數砍在低檔，因為主動式ETF具備高彈性特性，一旦AI與千金股重啟多頭，反彈爆發力也往往強過0050。

建議投資人不必非黑即白全數出清，可趁反彈進行資產再平衡，採取「核心＋衛星」配置，將60%至70%資金放回0050作為穩健核心，僅保留20%至30%在00991A或00415A衝刺波段報酬，同時提醒下單前務必先上投信官網確認即時預估淨值，避免買在極端溢價或賣在大幅折價。

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