台股24日收復40,000點，各類股齊漲，印刷電路板（PCB）族群也滿血復活，CCL、ABF等股強彈，台光電、欣興、金像電、聯茂、華通等多檔PCB股同步亮燈漲停；成分股全數為PCB相關的中信台日韓PCB更是跳空開高，盤中大漲逾24%，高居ETF 漲幅冠軍。

黃仁勳回歸，台股集中市場24日強彈，一度衝達40,180.38點，大漲3,368.49點， 寫歷史單日盤中漲點紀錄，櫃買市場也是大漲攻勢， 盤面上超過553張亮燈漲停，再上演黃仁勳救全村的走勢，台股真的穩了嗎？證券分析師認為，初步反壓約落在季線附近，但買點已到，點名看好包括散熱、權值、CCL、ABF等8檔個股可以布局。

黃仁勳11月經歷職涯最戲劇化的16天，輝達（NVIDIA）董事會23日宣布創辦人黃仁勳復職，消息激勵輝達收盤狂飆31.48%，台股24日早盤以39,148.91點開出，上漲2,337.03點，指數開高走高，盤中收復40,000點，一度衝達40,180.38點，大漲3,368.49點， 創歷史盤中最高漲點紀錄，集中市場盤中漲幅逾9%，櫃買市場大漲逾8%。

台股報復性強彈，PCB族群同步復活，展開強勢反攻，CCL三雄台光電、台燿、聯茂同步亮燈漲停；ABF的欣興、南電、景碩也是跳空以漲停開出；另外，PCB大廠金像電、健鼎、華通等也是衝上漲停鎖死。

PCB紅燈一片，成分股全數為PCB相關個股的中信台日韓PCB也大漲表態，早盤以7.55元開出，一度拉升至8.45元，盤中漲幅逾24%， 漲幅高居ETF冠軍。

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