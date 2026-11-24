輝達執行長黃仁勳戲劇性強勢回歸，輝達昨（23）日股價狂飆31%，全球股市上演慶祝行情，台股加權指數今24日開盤就狂漲逾9%，站回4萬點之上，除了台指期、台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等紛紛亮燈外，多檔主動式盤中也亮燈漲停慶祝；惟須留意，盤中多檔ETF溢價大於2%，投資人在進場之前宜留意合理折溢價。

根據玩股網統計今日盤中即時成交量，截至中午，主動統一台股增長（00981A）成交量已突破185萬張，位居全台股市場的第一名。緊追其後的則是主動中信台灣收益（00406A），成交量也突破134萬張。第三和第四名則分別是主動復華未來50（00991A）、主動統一升級50（00403A），盤中成交量分別來到8萬、7萬張。

主動統一台股增長、主動復華未來50、主動野村台灣50（00985A）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益核心50（00415A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動聯博動能50（00404A）等多檔主動式ETF盤中紛紛攻上漲停。

值得注意的是，00981A今日盤中成交量創新高，位居全台股市場盤中成交量第一名，零股交易也同樣熱鬧滾滾，盤中00981A的零股總量已超過311萬股，交易熱絡程度成為今日市場話題焦點之一。

展望後市，統一投信台股研究團隊指出，本次回檔主要反映估值與風險溢價重估，而非產業需求反轉。目前籌碼面有所改善，供應鏈調查亦顯示產業基本面仍具韌性。後續須持續觀察美國晶片管制政策，若轉趨友善，且輝達聽證會前未再出現重大利空，AI供應鏈有望逐步築底回升；反之，若監管持續收緊，市場仍有再次轉趨震盪風險。長期產業趨勢不變的情況下，布局將關注先進製程、HVDC電源、水冷散熱、800G交換器、CCL、PCB及光纖CPO等技術滲透率仍低的產業鏈，並留意ABF與PCB上游材料漲價循環，持續精選營運及財務體質良好的企業。

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