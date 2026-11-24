黃仁勳辭職 11 天後重返執行長職務，帶動輝達單日飆漲31.48%、美股四大指數強彈，激勵24日加權指數大漲超過3,300點重返4萬點大關，主動式ETF多開出紅盤，其中主動式ETF股王主動統一台股增長（00981A）盤中亮燈漲停，且爆出逾190萬張大量，高居主動式ETF成交王。

觀察市場46檔主動式ETF盤中表現，45檔開出紅盤，其中含20檔漲幅超過9%，反映市場情緒明顯回溫；主動統一台股增長盤中漲停亮燈衝達22.04元，持續穩坐主動式ETF股王寶座。

除了股價強勢，00981A成交量同樣驚人，盤中成交量超過190萬張，創下掛牌以來的單日成交紀錄，更是主動式ETF成交量冠軍。00981A量價齊揚表現，顯示資金積極回流，反映投資人對00981A主動操作表現的青睞。

展望後市，統一投信表示，台股前波修正後，上市融資餘額已下降逾3成，籌碼逐步沉澱，市場恐慌情緒也有所緩和。基本面方面，多數台灣廠商訂單未見消減，產能利用率仍維持高檔，台灣在全球AI產業鏈的競爭力並未改變。

統一投信指出，在AI發展上，考量攸關國家競爭力，預期美國不會讓產業發展停滯，但後續走勢仍需視政策面發展而定，短期市場消息紛雜，盤勢仍可能震盪，可觀察費城半導體指數能否止穩。

操作上，統一投信建議投資人採分批或定期定額方式布局，並聚焦評價已修正、產業發展方向明確的權值股，以穩健步調參與市場。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。