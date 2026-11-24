受惠於輝達（NVIDIA）董事會一致決議迎回創辦人黃仁勳重掌執行長，激勵全球股市爆性反彈，昨（23）日美股科技股強勢狂飆，台指期24日也奔漲停，指標股台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等也紛紛亮燈漲停，共計已有15檔台股ETF暫停受理初級市場申購或買回申請，投資人宜留意合理折溢價。

據了解，考量國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，市場波動過大造成成分股漲停或跌停，使ETF無法買進或賣出成分股，導致持股比例不足或是給付買回金額發生困難，元大、群益投信認為，今日出現無法在期貨或證券交易市場上買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應期貨或股票部位或數量等特殊情事發生，因此，暫停旗下部分ETF的初級市場受理申購或買回申請。

元大投信旗下共有7檔，其中，元大台灣50正2（00631L）、元大富櫃50（006201）、元大台灣高息低波（00713）、元大臺灣ESG永續（00850）、元大台灣價值高息（00940）、元大科技市值（0053）暫停初級市場受理申購申請；至於元大台灣50反1（00632R）則是暫停初級市場受理買回申請。

群益投信旗下則有8檔，其中，主動群益科技創新（00992A）、主動群益台灣強棒（00982A）、群益半導體收益（00927）、主動群益核心50（00415A）、群益臺灣加權正2（00685L）、群益台ESG低碳50（00923）、群益科技高息成長（00946）暫停初級市場受理申購申請；至於群益臺灣加權反1（00686R）則是暫停初級市場受理買回申請。

而凱基、野村等投信也都公告今日旗下系列ETF，若經公司專業評估後，認為有無法在期貨或證券交易市場買入或賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應的有價證券部位或數量等特殊情事發生者，投信有權得決定是否接受初級市場申購申請或買回申請。

近日市況波動劇烈，提醒投資人，若投資人無法於初級市場申購或贖回，但仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買賣，但請投資人密切注意次級市場折溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。

有申購或買回計畫的投資人，進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

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