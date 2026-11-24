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ETF大反攻！正2飆20%漲停 主動式ETF同步噴發
台股今（24）日上演報復性反彈，受到黃仁勳重返輝達執行長及政策穩盤激勵，加權指數早盤狂飆逾3300點，帶動台股ETF全面大漲，其中又以槓桿型「正2」表現最為剽悍，單日漲幅逼近20%。
元大台灣50正2（00631L）開盤迅速攻上27元漲停價，漲幅達20%；群益臺灣加權正2（00685L）也衝上8.61元，漲幅19.92%，雙雙亮燈漲停，成為ETF反攻焦點。「國民ETF」元大台灣50（0050）同樣攻上漲停。
主動式ETF也不甘示弱，主動凱基台灣（00407A）早盤大漲，主動野村台灣50（00985A）、主動群益台灣強棒（00982A）都亮燈漲停。
值得注意的是，法人透露，不少資金昨日已提前進場布局。昨（23）日台股ETF合計淨申購428.1億元，其中00631L吸金69.8億元，00685L也獲13.1億元淨申購，顯示投資人逢低搶反彈意願強烈。不過，正2型ETF漲跌幅度較大，短線急漲後仍須留意市場震盪風險。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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