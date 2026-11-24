台股24日強勢反彈，主動統一台股增長（00981A）早盤成交量便突破113萬張，驚人交易量引發投資人關注。一名股民在PTT股板發文指出，00981A一度鎖住漲停，直到稍早才短暫打開，若成分股也紛紛漲停，套利操作究竟如何進行，背後又有哪些交易機制在運作？

原PO表示，自己曾考慮ETF溢價套利的可能性，但在成分股漲停、買進難度提高的情況下，對00981A仍能出現百萬張成交量感到不解。貼文曝光後，隨即有投資人回報成交量已增加至119萬張，也有人關注借券賣出、空單回補及外資持有部位等因素。

事實上，ETF次級市場的交易，是由買賣雙方直接撮合成交，即使成分股漲停，既有ETF受益憑證仍可在市場上流通，同一張ETF也可能在盤中經過多次轉手。因此，成交量大增不代表基金經理人必須同步買賣大量成分股，也不等同於新增相同數量的ETF受益憑證。

不少投資人將爆量原因指向溢價套利及資金轉向ETF，留言包括「外資套利」、「溢價套利＋主力大戶對賭明天開高」、「個股買不到，結果錢直接擠到基金來了」、「錢沒地方去笑死」。也有人認為，資金規模較大的交易者可能透過反覆交易，累積價差收益。

另有投資人推測，大量成交可能與外資調節持股、空單回補有關，但僅憑成交量仍無法確認實際交易者及其操作目的。對一般投資人而言，當成分股漲停、ETF買盤湧入時，更應留意市價與淨值之間的差距，避免在高溢價情況下追價，承擔後續溢價收斂的風險。

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