大家都知道我是以前機械科教師，跟鋼鐵打交道一輩子，舉凡汽車、大樓、電腦、伺服器、AI資料中心...都需要鋼鐵。

隨著經濟與科技持續進步，鋼、鋁、銅、稀土…的需求持續增加，美國還祭出關稅來跟世界各國搶資源。

如果說這些金屬礦物是硬通貨，需求有增無減，大家應該不會否認吧。最近幾年AI發展帶動美國基礎建設需求，約有三成與 AI 資料中心的興建相關，帶動建築與特定鋼材、鋁材拉貨。

此外，AI基建的電力輸送、變壓器、配電都需要用到銅，推升銅供需缺口與價格表現。

再來就是稀土，中國出口管制凸顯出供應鏈的脆弱性，美國正透過政策限制、資金挹注與開發新技術，加速重建美國供應鏈，好降低對中國的依賴。

經濟的成長也會引發通膨，推動避險用貴金屬價格上漲，2000年時一盎司金價只有250美元，2026年曾突破5000美元，地緣風險與通膨壓力升溫，加上去美元化，推動央行逐年增持黃金儲備。

需求與通膨，會持續推高這些金屬礦物的價格，該怎麼抓住機會？老師我是中信金的股東，剛好看到中信投信要推出009830(中信金屬及礦業)，一定要來跟大家分享一下。

它是被動型ETF，追蹤「標普金屬及礦業精選行業指數」，於每年3、6、9、12月調整成分股，只挑在美國註冊與交易所上市的企業，採不配息設計，專注在淨值的成長。

產業配置中有1/3在鋼鐵，黃金佔17.32%，多元化金屬(含稀土)的16.84%，煤炭及燃料資源(含鈾礦等)為13.57%，以及鋁、銅、白銀…等。

比較獨特的是「修正等權重」的設計，定審時先以4.5%作為單一成分股標準上限，再用「三天內交易得完的金額」和「自由流通市值」來調整權重。

白話文來說，就是每家成分股的權重差不多，不會過度集中在大公司，市值較小的公司也可以有表現的空間。

先來講一下缺點，因為是海外型ETF，經理費是較高的0.65%；採不配息的設計，不適合有穩定現金流需求的投資人；再來就是專注在原物料單一族群，容易受到景氣循環影響；因為是投資海外市場，需留意匯率的波動。

接著來講一下優點，009830可以幫你參與美國資料中心與電網建設、製造業回流，以及國防安全對關鍵礦產的需求。可以做為資產配置的一環，並跟隨美國經濟的成長。

提醒一下：009830將於 2026 /11/ 23-27進行募集，每股申購金額為10元，最少需申購1張(一萬元)，有意者請洽你的營業員，或是問中信投信，就是不要問我。

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