黃仁勳回歸後，受到隔夜美股科技股與半導體族群大幅反彈激勵，台股24日開盤後科技題材買氣快速升溫，截至上午9時40分左右，主動安聯亞半導體（00412A）早盤最高一度來到8.37元，以23日收盤6.49元計算，盤中漲幅逼近三成、達28.9%，成交量已超過2.1萬張。

此次反彈主要受到隔夜美股風險情緒迅速回升帶動。美股23日結束先前科技股重挫走勢，標普500指數大漲4.73%、那斯達克指數勁揚6.51%，道瓊工業指數上漲3.01%；科技類股成為反彈主力，標普科技類股單日上漲9.03%。 費城半導體指數更大漲14.03%，NVIDIA勁揚31.48%，台積電ADR上漲約14%，明顯帶動AI與半導體投資情緒回溫。

不過，需留意00412A於24日市價漲幅明顯高於淨值變化，折溢價也快速擴大，一度近20%。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，隨AI投資進入下一階段，市場關注焦點正由資本支出規模轉向實際投資效益。企業能否將AI需求真正轉化為訂單、營收、獲利與自由現金流，將成為後續股價表現的重要分水嶺。

單純擴大資本支出，未必足以持續支撐企業評價，未來市場將更加重視訂單成長能見度、資本支出回報及獲利品質。換言之，AI投資正從「有沒有AI題材」轉向「AI能不能真正賺錢」的驗證階段。

蕭惠中表示，短期科技與半導體市場仍可能維持較高波動，政策變化、資金流向與企業財報均可能牽動市場表現。

不過，拉長投資視角來看，AI對運算能力、記憶體頻寬、先進製程、先進封裝及高速資料傳輸的需求並未改變，仍持續推動全球半導體產業升級。因此，AI投資主軸並非退潮，而是從題材擴散進一步走向基本面驗證與贏家篩選。

近期市場波動除了受到消息面影響之外，蕭惠中認為，更重要的是投資人正重新檢視AI成長路徑，包括資料中心建設進度、管制措施，以及獲利模式與產品規格變化對供應鏈可能帶來的影響。

現階段仍有多項因素需要時間消化與評估，在市場快速修正、部分評價壓力獲得釋放後，投資人可保留適度資金彈性，留意具中長期競爭優勢企業的分批布局機會。

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