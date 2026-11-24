聊到AI投資，大家第一個想到的，可能都是晶片、伺服器。但一座資料中心要蓋起來、電力要送得進去，背後還少不了鋼鐵、銅和鋁！

這些平常比較少成為話題主角的材料，其實一直在支撐我們熟悉的產業。從房子、汽車，到每天使用的電子產品，金屬與礦業離生活並沒有想像中遙遠。

如果已經買了不少科技股，除了參與下游產品的成長，會不會也想往上游找找機會呢？

中國信託投信即將推出的（009830）中信金屬及礦業，就是讓台灣投資人透過ETF，接觸一籃子金屬與礦業公司的新選擇。

009830追蹤標普金屬及礦業精選行業指數，從美國註冊、美國掛牌的企業中，篩選符合產業、市值與流動性條件的公司，每季定期審核。

投資範圍不只有大家熟悉的黃金與銅，還涵蓋鋼鐵、鋁、白銀，以及稀土、鈾礦相關子產業。

不過，實際打開配置來看，最大的一塊其實是鋼鐵！

依中國信託投信資料，截至2026/9/30，指數中鋼鐵占33.84%，約占三分之一，其次是黃金占17.32%、多元化金屬及採礦（含稀土）占16.84%，煤炭及燃料資源（含鈾礦）占13.57%。

其餘則是鋁占8.96%、銅占5.01%、白銀占4.46%。所以它參與的，不只是單一礦種的行情，也包含不同材料、不同產業需求帶來的投資機會。

這樣的配置，也反映在前十大成分股裡。

像是鋼鐵動力、紐柯鋼鐵與克里夫蘭克里夫斯，都是鋼鐵相關企業。銅礦有自由港麥克莫蘭，黃金相關有皇家黃金與紐蒙特，稀土則有MP Materials。

這些是2026/9/30的指數成分股資料，009830尚未成立，實際基金持股以成立後公告為準。

再來就是權重分配。009830追蹤的指數採修正等權重法，以較平均的配置為出發點，再考量市值與流動性，不會單純因為某家公司市值最大，就讓它占去大部分比重。

那過去這類公司的表現如何呢？

依標普、MSCI官網資料，2016/11/17-2026/11/17這十年，標普金屬及礦業精選行業指數累積上漲209.86%，同期世界金屬與礦業指數上漲142.89%。

再看2020/3/23-2022/4/14和2025/4/4~2026/6/2這兩段反彈，標普指數分別領先世界指數189與61個百分點。這是指數歷史比較資料，不是009830的基金績效，也不代表未來報酬。

而且009830採不配息設計，收益併入基金資產，不會定期發放現金給投資人。

如果你原本比較關注科技產業，這檔ETF提供了往金屬與礦業供應鏈延伸的選擇。

不過，買進的是企業，除了金屬價格，公司的營運、成本與匯率也會影響表現，配置時還是要留意產業循環與波動。

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