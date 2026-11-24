主動野村亞洲科技（00420A）今天正式掛牌上市啦！

這檔由野村投信推出的主動式ETF，把台灣、日本、南韓的科技股放進同一個投資組合，鎖定的是AI背後的亞洲硬體供應鏈。

為什麼要把目光放在亞洲？因為在PC、智慧型手機的年代，亞洲雖然參與製造，但價值多半集中在美國的品牌與平台。

而在進入AI與整機系統的時代後，亞洲憑著關鍵技術與製造產能，逐漸成為供應鏈的核心。

背後的原因，是AI對硬體的需求跑得比供給還快。

根據Epoch AI的統計，全球前沿AI模型的訓練算力大約每年成長5倍，但AI晶片的總算力每年約成長3.4倍。

要補上這個缺口，靠的就是晶片、記憶體、設備與零組件，而這些關鍵環節，大多掌握在台日韓手中。

台灣負責先進製程、封裝、PCB、伺服器與散熱，日本強在半導體設備、材料、測試與被動元件，南韓則掌握HBM、DRAM等記憶體。

00420A想做的，就是把三地各自擅長的環節串在一起，一次參與整條亞洲AI供應鏈。

選股上，00420A會從約600~700檔亞洲科技股中，先篩出約90~120檔潛力選股池，再精選約35~50檔組成投資組合。

篩選時會看產業結構趨勢與景氣循環，再檢視企業的供應鏈議價能力、競爭壁壘、獲利能力與財務品質，最後搭配股票評價決定買進標的，國家比重也會跟著動態調整。

要同時研究三個市場，00420A由經理人王柏強操盤，並由日本野村資產管理擔任國外投資顧問，等於多了一組日本在地的研究資源，主動挖掘亞洲科技的投資機會。

至於00420A依野村投信官網11/18公布的持股，依照權重由高至低排序，前十大持股分別為（2330）台積電、愛德萬測試、SK海力士、三星電子、三星電機、（3037）欣興電子、東京威力科創、（3017）奇鋐科技、（2454）聯發科、（3081）聯亞。

以國家來看，台灣目前占40.43%，日本和南韓分別是21.59%、18.35%，中國也有3.44%，另外還有一成多是現金。

除了選股策略之外，00420A也是一檔半年配息的主動式ETF，成立滿90天後，以每年4月、10月的最後一天作為收益評價日，最快明年4月底就會迎來首次收益評價，屆時再幫大家追蹤它的配息。

隨著主動式ETF的產品選擇越來越多，從聚焦台股，到把選股範圍延伸至海外市場，各家投信也逐漸發展出不同的投資策略。

以野村自家的產品來看，（00935）野村臺灣新科技50聚焦台灣科技股，00420A則把範圍延伸到日本與南韓，剛好補齊00935集中在台灣市場的部分。

而00420A能否透過台日韓的跨市場主動選股，抓住AI供應鏈的成長機會，就一起持續觀察囉！

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。