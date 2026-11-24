這波股市下跌，全球分散相比單押台股，少跌了不少，究竟是分散投資發揮效果，還是剛好匯率幫了大忙？我用元大台灣50（0050）跟貝萊德世界股票（009826）做了一次回測，結果如下。假設同樣拿出100萬元，一個人全部買進0050，另一個人全部買進009826，這波跌完，兩個人的帳戶竟然差了22.65萬元！

不過，剛好這段期間台幣貶值，你可能會想：「全球ETF這次比較抗跌，會不會只是因為美元升值？」所以，我乾脆把美元兌台幣匯率固定在買進當天，重新試算了一次。結果發現，即使排除這段期間美元兌台幣升值的換算效果，009826仍然比0050少虧了大約19.32萬元。

這筆帳怎麼算？我們直接看圖說故事。假設兩個人都在2026年10月6日收盤買進，一路抱到11月20日。先看橘色線，100萬元全買0050，這段期間跌了27.51%，帳戶剩下72.49萬元。再看綠色線，100萬元全買009826，以台幣計算跌了4.86%，帳戶還有95.14萬元。兩者整整差了22.65萬元。

那美元到底幫了多少忙？這就要看中間那條藍色虛線了。10月6日，1美元可以換31.781元台幣；到了11月20日，同樣1美元可以換到32.936元台幣。假設你手上的009826一股都沒動，我們把每天的台幣市值換算成美元，再用買進當天的固定匯率折回台幣。如此一來，就能把美元兌台幣升值的換算效果，單獨拆出來觀察。

結果到了11月20日，009826的期末市值會從原本的95.14萬元，變成91.81萬元。也就是圖中藍色虛線的終點。這樣一來，22.65萬元的差距就很容易理解了。

從橘線到藍線，是固定美元兌台幣匯率後，009826仍然比0050多留下的193,179元，占了整體差距的85.3%。從藍線到綠線，中間那條淡淡的色帶，就是美元兌台幣升值帶來的換算效果，33,365元，占了14.7%。

換個好記的說法：這波009826相較於0050，每少虧100元，大約只有15元來自美元兌台幣升值的幫忙，其餘85元，是固定匯率後仍然存在的績效差距。

當然，這裡要特別注意，固定美元兌台幣匯率，不代表完全排除了所有匯率因素。因為009826持有不同國家的股票，這裡面仍然包含其他貨幣相對美元的變動，以及ETF市價折溢價等因素。因此，不能直接把剩下的85.3%，全部視為純粹的全球分散效果。但至少我們可以確認，這次009826比0050抗跌，並不只是美元升值造成的。

不過，講到這裡，我反而想提醒大家另一件事。這次一個多月少虧了22.65萬元，比較像是全球分散額外送的一個bonus。下次如果換成全球性的金融危機，台股和全球股市很可能一起大跌。到時候打開帳戶，0050和009826可能同樣出現不小的虧損。全球分散從來就不是保證每一次股災都能少賠錢，短期真的有少跌，我反而會把它當成額外的好處。

根據研究發現，當市場發生短期恐慌時，各國股市經常一起下跌，彼此的相關性也會提高，因此全球分散對短期股災的保護效果，往往沒有想像中明顯。

但當投資期間拉長，情況就不一樣了。因為不同國家的經濟成長、企業獲利與市場估值，不可能永遠走在同一條路上。有些國家可能只是經歷一場短暫股災，幾個月後就重新站起來；有些國家卻可能陷入長達十年，甚至二十年的低迷。後者才是全球分散真正想降低的風險。

例如日本股市在1990年泡沫破裂後，就經歷了非常漫長的低迷。這並不是說其他國家未來也會重演日本的經驗，而是提醒我們，單一國家長期表現落後的風險，確實存在。全球分散的目的，就是降低投資組合過度依賴單一市場的風險。

當然，分散投資也有代價。例如過去幾年，台股受惠於半導體及AI產業發展，表現相當亮眼。如果同時持有全球股票，某些時期的報酬反而可能不如全部投入0050。但這本來就是分散投資必須接受的事情。

但仔細想想，如果你買的每一項標的，任何時候都跟台股一起大漲大跌，那還算什麼分散？真正的分散，本來就意味著你必須接受，投資組合有一部分在某些時期會表現得比較差。

最後我也不認為，選擇全球分散就是代表不看好台股（某大輸說法）。台灣有非常優秀的企業，在全球半導體及科技供應鏈中，也扮演著重要角色。未來台股當然有機會繼續創造亮眼的長期報酬。只是再怎麼看好一個市場，我們也很難保證它在未來每一個十年，都能像過去十年維持相同的優勢。

這次009826少虧的22.65萬元，確實很有感，但我不會因此認為全球ETF一定比0050好，也不會拿這短短一個多月的績效，來決定未來幾十年的資產配置。

對我來說，全球分散從來不是在台股和其他國家之間選邊站。我可以繼續持有台股，參與台灣優秀企業的成長，同時也透過全球股票，參與其他國家與產業的發展。當台股表現特別好時，我很樂意享受它帶來的報酬；當其他市場表現更好時，全球配置也能讓我不至於完全錯過。

看好台灣經濟的長期發展，不代表我們就能忽略單一市場過度集中的風險。這兩件事情並不衝突。

全球分散是讓整個財務目標的規劃、投資組合的長期成果，不過度依賴單一國家或市場。當台股表現亮眼時，我很樂意享受它帶來的報酬；當其他國家或產業迎來成長機會時，我也希望自己能夠參與其中。

當然，這也意味著，必須接受全球配置有時候會拖累整體績效，甚至連續好幾年不如單押台股。但這本來就是分散投資需要付出的代價。

對我來說，全球分散不是要放棄台股的成長機會，而是在參與台股成長的同時，也替自己的資產配置保留更多可能性。

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