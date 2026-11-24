台股昨（23）日上演破底翻，買盤持續力挺台股ETF，合計單日淨申購428.1億元。隨黃仁勳回歸輝達擔任執行長，台指期夜盤飆上漲停，台股今日反彈行情可期，這批勇於危機入市的ETF投資人將率先受惠。

昨日淨申購前十大台股ETF依序為元大台灣50的196.08億元、元大台灣50正2的69.8億元、主動中信台灣收益46.5億元、群益台灣精選高息22.5億元、主動統一台股增長21.7億元、群益臺灣加權正2的13.1億元、富邦臺灣加權正2的12.2億元、元大高股息10.3億元、主動統一升級50的8.4億元、國泰永續高股息6.9億元。以類型來看，槓桿型、主動式、高股息都各別有三檔入列，市值型則僅一檔。

值得一提的，元大台灣50連續五個交易日淨申購超過百億元，推升今年來吸金跨越兆元大關，達1.01兆元，再創歷年來新高紀錄。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。