台股上周下跌7,641點，寫下史上最慘紀錄，然而投資人持續愈跌愈買，尤其台股跌破年線之際，也吸引長線買盤入市，包含元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）在內的台股ETF前十大投資人數都攀升，其中有八檔受益總人數刷新高。

根據集保結算所統計至20日，投資人數前十大台股ETF依序為元大台灣50的403.8萬人、元大高股息181.5萬人、國泰永續高股息180.5萬人、群益台灣精選高息153.4萬人、主動統一台股增長102.4萬人、凱基台灣TOP 50的101.8萬人、主動統一升級50的80.6萬人、富邦台50的75.8萬人、主動中信台灣收益63.5萬人、復華台灣科技優息51.3萬人。

其中，元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、主動統一台股增長、凱基台灣TOP 50、富邦台50、主動中信台灣收益總投資人數刷新歷史新高。

元大台灣50單周增加8.1萬人最多，推升總投資人數跨越400萬人大關，至於主動中信台灣收益也增加5.4萬人、國泰永續高股息3.1萬人、元大高股息2.1萬人、主動統一台股增長1.4萬人、群益台灣精選高息1.05萬人，至於富邦台50、復華台灣科技優息、凱基台灣TOP 50和主動統一升級50周增0.5萬人至0.9萬人間不等。

法人指出，下半年台股多空交錯迅速，指數投資在穩定性上更勝個股，投資人面對震盪展現成熟操作策略，除了大跌時積積極進場，定期定額也持續提升。全球AI需求仍維持強勁，台股基本面、經濟環境穩固，目前市場評價面大幅回落，加上國安基金進場護盤重點權值股，建議投資人可適度布局大型市值型ETF，搶攻後續反彈契機低檔加碼，投資人謹慎規劃資金分批進場。

統一投信投研團隊表示，美國選舉後對AI投資的限制擔憂，及輝達執行長請辭等利空，引發市場恐慌；同時，國安基金進場與金管會穩市措施提供了下檔支撐。經過此輪修正，整體市場前瞻本益比已從21~25倍高檔，回落至14～17倍的合理偏低水準，長期投資價值具吸引力。

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