美國財政部長貝森特對輝達創辦人黃仁勳回任執行長的態度出現180度轉變，推升台股昨（23）日在半導體權值股領軍下強勢反攻，電子族群買盤回溫，聯發科、聯電雙雙攻上漲停，帶動相關ETF同步走揚。

觀察聯發科與聯電合計持股比重前十大ETF，持股比重都在12%，以兆豐台灣晶圓製造24.1%最高，其次為群益半導體收益的21.6%，兆豐藍籌30也有20.9%，推升單日市價漲幅全數超過3.4%，均優於加權指數的2.1%。

其中，昨日以野村臺灣新科技50上漲6.56%表現最亮眼，兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益及兆豐藍籌30分別以6.54%、6.01%、5.4%排名第二至第四。其餘還有國泰台灣科技龍頭，中信關鍵半導體漲逾5%、台新臺灣半導體30漲逾4%、3%以上有聯邦台精彩50、永豐智能車供應鏈、永豐台灣ESG。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，AI應用持續擴展，帶動算力與相關硬體需求，台灣科技供應鏈具備關鍵地位，中長期成長動能仍具支撐，投資上宜聚焦具技術優勢與獲利成長潛力的科技企業。

群益半導體收益經理人謝明志指出，大盤近期劇烈震盪帶動市場擔憂情緒及槓桿資金必然賣壓，不過，短期現貨市場若出現震盪，反而有利股市長多趨勢。

此外，觀察台灣半導體業股利發放，平均每股股利幾乎年年成長。AI題材與供應鏈需求具利多效益，台股成長有撐。整體而言，行情機會大於風險，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

國泰投信ETF研究團隊表示，後續AI投資除算力擴張，亦須觀察運算效率提升；資料中心須兼顧電力、散熱與建置成本，帶動晶片及系統設計升級；無論通用型繪圖處理器或特殊應用晶片，台灣供應鏈從先進製程、封裝到伺服器整合，均扮演重要角色，具備技術門檻、量產能力與客戶合作基礎的企業，正是支撐台灣科技產業競爭力的重要力量。

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