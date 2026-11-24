儘管全球股災頻傳，投信募集新商品仍不斷向前，資料顯示，投信12月募集新商品主要鎖定ETF，包括第一金、安聯、台新、華南永昌投信等，都紛紛主打「加密科技」、「AI機器人科技」、「娛樂科技」等三大新科技主題ETF搶市，其中，加密科技具金融創新題材、AI機器人切入日本關鍵零組件商機，有望引發市場新一波買氣。

台新日本AI機器人ETF（009837）投資團隊表示，全球機器人產業方興未艾，賦能百工百業、未來AI時代應用場景無限，美國、日本、中國大陸三大強國出線，並列機器人主要出口國，其中又以日本深具半世紀製造工業底蘊，專長精密零組件設計製造，是機器人除大腦外的工業核心製造強國，透過009837布局一籃子日本機器人企業，等於一次掌握從AI機器人的大腦、關鍵零組件、自動化組裝廠，將日本製造強項一次囊括，根據IFR、Stratistics MRC等研調機構預估，2026~2034年全球機器人市場規模，將每年複合成長20%，展現龐大發展潛力，適合長期持有，掌握AI機器人新賽道明星股發展契機。

台新投信強調，科技是永遠的王道，輝達風暴後的全球AI新秩序，將全力集中發展實體AI，這是繼2022年全球生成式AI興起後，AI發展歷程從AI晶片（大腦）、AI基建（電力等）、進一步拓展至「具身智能」的機器人領域，尤其是人形機器人市場，未來扮演領頭羊的關鍵角色，不再依賴機器人品牌，而是集組成機器人的各細分領域、次產業之大成，包括晶片、軟體、及關鍵零組件（如感應器、馬達、致動器、精密齒輪、控制系統及電池等），其中，日本扮演舉足輕重的重要零組件與自動化角色，在全球機器人市場深具領導地位。

第一金全球加密科技ETF經理人丁圓圓指出，近期這波比特幣價格修正主要受美國升息預期及Anthropic上市資金排擠效應等影響，不過機構投資人不看淡投資前景，隨跨境支付與結算、新興市場儲蓄替代工具，還有全資產代幣化發展等，未來爆發性成長持續可期，建議加密科技投資不妨由單純的「買幣」延伸至完整加密科技生態系，觀察加密貨幣價格是否已打出深底，掌握中長線布局較佳時點。

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