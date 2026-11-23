台股今日上演戲劇性「破底翻」走勢，早盤下探35,442點新低後急拉翻紅，終場大漲778點收在36,811點，成交量再度突破兆元大關。為化解連日重挫引發的融資斷頭與流動性風險，證交所、櫃買中心22日邀集國內十大券商研商對策，除了拍板整戶融資擔保維持率明日起由130％調降至120％；十大券商更進一步向主管機關提出「國安基金擴大規模」以及「擴大買進中小型績優股、ETF」三大建言，呼籲護盤策略與時俱進。

券商高層指出，昨日與主管機關協商調降融資維持率至120％，主要是替融資戶爭取緩衝空間、避免連鎖斷頭殺盤惡化，屬於「減緩賣壓」的防禦性措施；但要真正扭轉市場信心、讓今日的技術面走勢「破底翻」站穩腳跟，負責點火的國安基金在銀彈規模與買盤結構上，都必須同步升級。

與會券商表示，國安基金現行法定總額度雖為5,000億元，但已沿用超過 25 年；其中3,000億元來自郵儲、退撫等四大基金借款，實務上為避免干擾基金操作幾乎不動用，實際能向金融機構借款動用的銀彈上限僅2,000億元。對照目前台股上市櫃總市值已膨脹至逾158兆元、外資單日賣超動輒千億元的量體，現行銀彈明顯不成比例。券商呼籲朝野加速完成修法，將金融機構借款上限由2,000億元拉高至7,000億元、總規模擴大至1兆元或更大，才能具備足夠的護盤續航力與市場威懾力。

針對買盤標的，有與會券商直指國安基金歷次護盤（包含今年初結算的第9次任務）幾乎全數集中於台積電等少數大型權值龍頭，中小型股買超掛零。券商分析，雖然買進權值股「拉抬指數」最有效率，但部分高價權值股經歷波段大漲後股價與位階已高，單靠拉抬權值股容易形成「拉積盤」的失真現象；反觀許多基本面穩健、具備高殖利率或AI供應鏈實質獲利的中小型績優股，在這波非理性下殺中遭到嚴重錯殺，且散戶與融資戶持股多集中於中小型股。若國安基金能適度將買盤擴及中小型績優股，不僅投資性價比更高，更能實質化解斷頭壓力、活絡個股流動性。

此外，隨著近年台股ETF規模龐大，一旦大盤劇烈重挫引發投資人恐慌性贖回，投信業者為應付贖回潮，被迫在市場上無差別砍出成分股，進而加劇大盤跌勢，形成「下跌、贖回、砍股票、再下跌」的惡性循環。十大券商建議，國安基金護盤工具不應侷限於單一個股，應評估直接買進具代表性的市值型或高股息台股ETF，一方面能直接承接市場賣壓、穩定ETF折溢價與淨值，從源頭阻斷投信被動賣股的連鎖反應；另一方面也能透過ETF一籃子持股的特性，達到分散風險並同步支撐權值股與中小型股的雙重效果。

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