第一金投信指出，多頭緊急救市方案撐盤，第一步台股守住35,000點信心關卡，長期股價表現仍可望回歸基本面，今年企業獲利水準達到70%以上的高水準，高基準之下，明年各券商預估獲利成長率也還高30%以上，領先歐、美、日等地表現，現階段台股預估本益比在11至12倍間，接近歷史區間下緣水準區10.8倍，股價下檔風險已相對有限，中長期投資價值浮現。

台股自10月初的歷史高點49,968點以來，23日盤中一度跌至35,442點有守，近一個半月以來最大修正幅度達29%，台股面臨內、外雜音夾擊，包括：輝達經營層變動疑慮、聯準會升息、通膨壓力再提供、AI基建推動阻力，另外，台股AI供應鏈是仍掌握訂單優勢、融資追繳斷頭壓力、成交量萎縮等。隨融資去化、本益比回調，不過企業整體獲利並未下修，台股潛在回檔風險已相對有限，台股中長期價值投資浮現，投資人應避免缺乏信手恐慌殺出，在市場逐步去槓桿、拉升現金水位之際，研判短期股價的變動幅度仍大。

第一金投信建議，投資人宜採取倒金字塔、回檔分批布局策略，一旦行情震盪再加大，特別是在行情負乖離脫離長期均線達20%，或在半年線、年線關測試之際，反倒應該分配加碼承接部位，後續觀察外資、新台幣匯率，及融資去化止穩可作為台股回穩訊號，一旦非理性賣壓消化、台股出現止穩訊號，台股可望回復成長趨勢與行情動能。

第一金投信提醒，近期台股、AI股價行情波動之大之際，投資人依個人風險屬性，以成長型配置而言，台股部位可挑選大型權值ETF、平衡型台股基金、主動式股息型ETF為投資因應；穩健配置則以海外資產部位如全球公用事業基金、全球多重資產基金等作為防禦部位；至於保守型配置，長期配置中的美國投資級債基金、短天期非投資等級債券ETF，都是行情回檔之際的資金避風港及資產組合中不可缺的低波動、債息收益配置。

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