美股近期在AI新創Anthropic寫下史上最大IPO紀錄，以及企業財報獲利表現強勁的交織影響下呈現高檔震盪格局，引發市場對AI產業進入「資本支出檢驗期」的熱烈討論。大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱表示，短線市場對AI投資回報與利率路徑的雜音雖放大波動，但從基本面來看，全球AI產業已正式從「算力建設期」跨入「商業變現期」，美國科技巨頭憑藉深厚護城河與強勁現金流，不僅在最新財報季展現驚人獲利韌性，更將持續主導2027年美股長線多頭格局。

潘勝昱指出，隨著AI模型競爭加劇與推論成本下降，市場資金正從單純追逐硬體題材，轉向檢視企業將AI轉化為實際營收與利潤的商業能力。

潘勝昱認為，美股企業獲利動能依然穩健：高盛預測標普500指數至2027年底仍具雙位數總報酬潛力，市場主軸將由估值擴張轉向「實質盈利驅動」；摩根士丹利看好美國經濟在2027年維持穩健擴張，企業導入AI帶來的生產力提升將支撐利潤率表現。儘管2027年經濟增速趨於溫和，但超大型雲端業者（CSP）的AI資本支出持續上修，企業級AI代理（AI Agents）部署加速，將為具備資金與技術優勢的龍頭企業帶來長期結構性紅利；美股在經歷機構法人去槓桿與倉位調整後，具備實質獲利支撐的科技核心資產反而在波動中浮現長線布局價值；短線情緒性拋售與波動率釋放後，資金最終仍將回流基本面最透明的產業贏家。

分析009815所追蹤的「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」成分股結構，009815以70%權重鎖定輝達、蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta與特斯拉等科技七巨頭，並以30%權重網羅台積電ADR、博通、美光等23檔大型科技與半導體領軍企業。無論是掌握AI算力與客製化晶片的輝達、博通與台積電，或是透過雲端服務、企業軟體與終端裝置直接向全球用戶收費變現的微軟、蘋果、Google與亞馬遜，皆納入投資組合中，實現從底層算力基建到上層商業應用的全產業鏈覆蓋。

展望2027年，潘勝昱提醒，隨著AI發展步入更成熟階段，個別企業在資本支出效率、AI變現進度以及監管政策上的差異將逐步拉大，加上美國通膨走勢與聯準會利率決策仍可能帶來階段性震盪，市場波動度恐高於過往。由於009815高度集中於美國大型科技與半導體類股，風險報酬等級屬RR5，投資人在參與美股長線成長契機時，宜保持風險意識，透過分批布局或定期定額方式分散進場時點，掌握AI時代的長線紅利。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。