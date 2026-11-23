大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台股在經歷急跌與籌碼快速沉澱後，政策穩市決心與基本面底氣已浮現，投資人可藉由兼具高股息與高填息優勢的台股優質ETF，在劇烈震盪中穩健卡位反彈契機。

台股23日強力反彈，受到上周美股科技股重挫與融資去槓桿賣壓影響，大盤早盤一度開低下探至35,442點，隨即在金管會「限空令3.0」上路、國安基金進場護盤，以及美股那斯達克期指開盤強彈逾2.5%的激勵下，買盤大舉湧入承接，推升大盤由黑翻紅，盤中高低震盪逾1,200點。

郭修誠指出，儘管近期全球AI企業信用利差擴大、融資擴張引發市場對短期估值的檢視與波動加劇，但從中長線基本面來看，大型雲端服務商（CSP）的AI資本支出軍備競賽並未停歇。

郭修誠表示，受惠於AI硬體需求撐腰而上修台灣2027年經濟成長率預估至8.7%，更看好AI基礎設施的長期剛性需求；郭修誠亦強調，企業與政府支出仍支撐經濟韌性，隨著AI投資從單純算力競賽邁向實質應用落地，現階段正是檢視企業真實獲利與防禦價值的關鍵期；郭修誠指出，記憶體與關鍵零組件供需結構依然緊俏，帶動今日盤勢電子權值股率先強勢領漲。

郭修誠指出，面對單日逾千點的劇烈洗盤，單押單一科技股容易承受高度波動，而00918透過「優選股利＋高填息紀錄」的雙重篩選機制，網羅兼具成長與防禦的三大核心引擎。在攻擊端，00918涵蓋華碩（2357）、緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、瑞昱（2379）及宜鼎（5289）等受惠AI硬體升級與記憶體應用的電子指標股，在科技股反彈行情中直接掌握回升動能；在防禦端，除了配置長榮（2603）、長榮航（2618）等高股息傳產航運龍頭外，更納入台新新光金（2887）、中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、第一金（2892）及永豐金（2890）等體質穩健的金控巨擘。

郭修誠表示，儘管金融股短線受盤勢波動與投資情緒影響呈現震盪整理，但隨著台灣總體經濟成長率獲外資上修、銀行放款與財管業務維持穩健，金融族群具備極佳的殖利率保護與下檔支撐力。

針對後續操作策略，郭修誠建議，隨著金管會五大救市措施鎖死平盤下空方追殺空間，加上行政院長卓榮泰邀集金融與科技代表座談穩定市場信心，台股短線技術性反彈格局已逐步醞釀。投資人毋需因短線恐慌而殺低，反可透過定期定額或逢回分批承接，在AI成長、金融防禦與高填息機制的護航下，參與台股後續反攻行情。

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