美國財政部長貝森特22日（週日）接受CBS專訪時表示，他先前主張輝達應該從外部找人接任執行長，但黃仁勳現在已經離開公司，從形式上看也算是外部人士，並沒有明確反對他回任，和他日前公開要求輝達董事會從公司外部找新執行長的立場明顯不同。外界認為，輝達對美國和全球人工智慧發展非常重要，牽涉的利益也很龐大，美國官方可能希望平息輝達內部的人事風波。

消息一出，市場情緒馬上改善。輝達股價今天（23日）亞洲早盤的電子盤一度上漲超過5%，那斯達克100期貨也反彈超過2%，顯示先前的賣壓已有緩和跡象。台股盤中一度大漲千點，終場收漲778點，也為多頭帶來喘息空間。

中信NASDAQ（009800）經理人張圭慧指出，上週五多個利空同時發酵，加上技術面壓力，造成市場大幅回檔。衡量市場恐慌程度的標普500波動率指數（VIX）升到35.89，超過美伊戰爭和期中選舉後的高點，也是今年以來新高。但市場恐慌情緒升到高點，往往也代表悲觀消息已經大致反映在股價上，投資人可以注意股價和成交量的變化，判斷底部是否慢慢形成。

張圭慧表示，這次美股修正主要來自短期情緒和消息面，並不是科技產業的基本面轉壞。以輝達為例，最新財報和未來展望都相當強勁，人工智慧帶動的長期成長趨勢也沒有改變。NASDAQ 100指數集中了美國最具代表性的科技和創新龍頭企業，在市場恐慌、股價大幅回檔時，反而是長期投資人用比較合理的價格布局優質資產的機會。

張圭慧建議看好AI應用潛力和科技長期發展的投資人，可以趁這波修正分批逢低布局追蹤NASDAQ 100指數的美股ETF如009800，用定期定額或分批買進的方式分散進場時間，降低短期波動的影響，參與美國科技產業的長期成長。

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