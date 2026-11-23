台股自10月高點反轉向下，大盤波段重挫近3成，連護國神山台積電（2330）也面臨2,000元保衛戰。在一片慘綠的修正潮中，高股息ETF展現強大防禦力，其中「FT臺灣永續高息（00961）」表現亮眼，不僅強勢擠進波段抗跌前五強，含息報酬率更大幅領先大盤高達16.9個百分點，成為這波股災下的抗跌黑馬。

根據最新統計數據（計算期間為2026年10月6日至11月20日），加權指數自49,822.55點一路滑落至36,033.29點，波段狂瀉13,789.26點，加權報酬指數跌幅高達27.67%。受大盤拖累，市值型ETF如元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）含息跌幅均超過27%，17檔市值型ETF平均跌幅更達28.67%，19檔主動式ETF平均跌幅甚至深達39.54%；相較之下，26檔高股息ETF平均跌幅僅19.15%，防禦優勢盡顯。

在84檔台股ETF的「高點回落抗跌排行榜」中，無特別標榜「低波動」因子、純以「高息」為訴求的FT臺灣永續高息（00961）異軍突起。從數據來看，00961期初（10月6日）收盤價為13.19元，至期末（11月20日）收在11.59元，期間含息報酬率僅微幅回檔10.77%，在84檔台股ETF中強勢搶下第5名寶座。

00961不僅超額報酬達+16.90個百分點，其抗跌表現更勝過復華富時高息低波（00731，-11.07%）、統一台灣高息動能（00939，-11.17%），以及國民高股息ETF群益台灣精選高息（00919，-13.55%）、國泰永續高股息（00878，-16.75%）與元大高股息（0056，-20.77%）。

觀察前十強名單，前四名分別由國泰股利精選30（00701，-6.13%）、永豐優息存股（00907，-7.65%）、元大台灣高息低波（00713，-7.86%）及元大MSCI金融（0055，-9.42%）拿下。市場分析指出，在空頭修正格局下，具備高股息保護傘的標的明顯比市值型、主動式ETF更能抵禦下檔風險；不過同為高股息族群，00701與0056的跌幅差距卻高達14個百分點以上，顯示投資人在挑選防禦型標的時，除關注「高息」標籤外，成分股的產業配置與選股邏輯更是決定抗跌成敗的關鍵。

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