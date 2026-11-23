台積電前瞻本益比剩14倍！朱岳中點名00420A逢低布局：誰當AI霸主都通吃
輝達（NVIDIA）最新財報表現亮眼並大幅優於華爾街預期，但市場仍憂心隨著競爭對手崛起與精神領袖黃仁勳的動態變化，AI版圖恐將進入「群雄並起」的新局。
南臺科技大學財金系教授朱岳中於財經節目分享指出，在未來誰能稱王尚無定論的情況下，投資人更該關注「左右逢源」的亞洲硬體供應鏈，因為無論最終由誰勝出，關鍵零組件與先進製程都離不開台、韓、日大廠。
AI改寫科技業獲利規則 亞洲硬體供應鏈從喝湯變主角
朱岳中分析，過去PC時代由英特爾（Intel）與微軟主導、手機時代由蘋果吃下絕大部分利潤，台灣廠商往往只能「喝湯」；但進入AI時代後，遊戲規則徹底改變。
儘管美國雲端服務業者（CSP）與IC設計大廠掌握應用端與算力服務，但背後的硬體製造核心全集中於亞洲，從過去三年的營收複合成長率與獲利爆發力來看，亞洲硬體供應鏈的表現遠勝美國業者。
不怕選邊站風險 台積電、日月光與HBM巨頭通吃訂單
他進一步拆解AI產業鏈結構指出，無論未來是輝達繼續領跑，或是超微（AMD）、Google、博通等陣營搶下市占，這些業者本質上仍屬於IC設計，最終生產仍得交由晶圓代工龍頭台積電（2330）與封測大廠日月光投控（3711）。
而在關鍵的高頻寬記憶體（HBM）領域，全球也僅有三大巨頭掌握核心技術。
此外，在高階被動元件與材料端，日本村田製作所、韓國三星電機以及台灣銅箔基板龍頭台光電（2383）等具備技術領先優勢的廠商，同樣不必擔心選邊站問題。
科技股拉回浮現甜蜜點 台積電前瞻本益比降至14倍起
針對近期科技股劇烈修正，朱岳中直言，這波拉回反而讓許多基本面強勁的個股浮現極具吸引力的估值，例如台積電最新本益比已降至約21倍，若以明年預估獲利計算，前瞻本益比更僅剩14倍至17倍左右，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）等標的本益比同樣偏低。
善用主動式亞洲科技ETF 雙向挖掘上下游補漲機會
不過，由於海外龍頭股分散在台、日、韓等不同市場，一般投資人難以逐一布局，朱岳中建議可透過即將掛牌的主動式亞洲科技ETF（00420A）一網打盡。
他指出，該檔ETF從亞洲600至700檔標的池中篩選，實際精選約35至50檔持股，除了涵蓋台積電等核心半導體權值股，更透過雙向供應鏈邏輯挖掘落後補漲機會，例如從台灣光通訊廠光聖（6442）往更上游尋找日本古河電工，或從日本鎧俠產能外溢效應回頭布局台灣記憶體廠，在市場震盪之際提供分批低接的靈活工具。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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