輝達（NVIDIA）最新財報表現亮眼並大幅優於華爾街預期，但市場仍憂心隨著競爭對手崛起與精神領袖黃仁勳的動態變化，AI版圖恐將進入「群雄並起」的新局。

南臺科技大學財金系教授朱岳中於財經節目分享指出，在未來誰能稱王尚無定論的情況下，投資人更該關注「左右逢源」的亞洲硬體供應鏈，因為無論最終由誰勝出，關鍵零組件與先進製程都離不開台、韓、日大廠。

AI改寫科技業獲利規則 亞洲硬體供應鏈從喝湯變主角

朱岳中分析，過去PC時代由英特爾（Intel）與微軟主導、手機時代由蘋果吃下絕大部分利潤，台灣廠商往往只能「喝湯」；但進入AI時代後，遊戲規則徹底改變。

儘管美國雲端服務業者（CSP）與IC設計大廠掌握應用端與算力服務，但背後的硬體製造核心全集中於亞洲，從過去三年的營收複合成長率與獲利爆發力來看，亞洲硬體供應鏈的表現遠勝美國業者。 統計2023年以來至2026年8月31日股價表現，全球AI供應鏈上、中、下游關鍵環節皆由亞洲廠商掌握核心優勢，包括台光電（3108%）、奇鋐（2993%）、SK海力士（2104%）及台積電（436%）等，漲幅全面大幅領先歐美同業。

不怕選邊站風險 台積電、日月光與HBM巨頭通吃訂單

他進一步拆解AI產業鏈結構指出，無論未來是輝達繼續領跑，或是超微（AMD）、Google、博通等陣營搶下市占，這些業者本質上仍屬於IC設計，最終生產仍得交由晶圓代工龍頭台積電（2330）與封測大廠日月光投控（3711）。

而在關鍵的高頻寬記憶體（HBM）領域，全球也僅有三大巨頭掌握核心技術。

此外，在高階被動元件與材料端，日本村田製作所、韓國三星電機以及台灣銅箔基板龍頭台光電（2383）等具備技術領先優勢的廠商，同樣不必擔心選邊站問題。

主動式亞洲科技ETF（00420A）預定從亞洲600至700檔標的池中篩選，最終精選約35至50檔持股，國家配置以台灣50%、日本26%、南韓20%為主，產業則高度聚焦半導體（53.2%）與電子設備（25.7%）。

統計2023年以來至2026年8月31日股價表現，全球AI供應鏈上、中、下游關鍵環節皆由亞洲廠商掌握核心優勢，包括台光電（3108%）、奇鋐（2993%）、SK海力士（2104%）及台積電（436%）等，漲幅全面大幅領先歐美同業。

科技股拉回浮現甜蜜點 台積電前瞻本益比降至14倍起

針對近期科技股劇烈修正，朱岳中直言，這波拉回反而讓許多基本面強勁的個股浮現極具吸引力的估值，例如台積電最新本益比已降至約21倍，若以明年預估獲利計算，前瞻本益比更僅剩14倍至17倍左右，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）等標的本益比同樣偏低。

無論是過去3年（2023至2025年）或未來預估（2026至2033年），亞洲AI相關企業營收年複合成長率皆居全球之冠；觀察今年第二季基本面，SK海力士、奇鋐、台積電等「AI賣鏟人」的營收與每股盈餘增速同樣遠勝美國雲端巨頭。

善用主動式亞洲科技ETF 雙向挖掘上下游補漲機會

不過，由於海外龍頭股分散在台、日、韓等不同市場，一般投資人難以逐一布局，朱岳中建議可透過即將掛牌的主動式亞洲科技ETF（00420A）一網打盡。

他指出，該檔ETF從亞洲600至700檔標的池中篩選，實際精選約35至50檔持股，除了涵蓋台積電等核心半導體權值股，更透過雙向供應鏈邏輯挖掘落後補漲機會，例如從台灣光通訊廠光聖（6442）往更上游尋找日本古河電工，或從日本鎧俠產能外溢效應回頭布局台灣記憶體廠，在市場震盪之際提供分批低接的靈活工具。

過去PC與智慧型手機時代，科技紅利多集中於美國品牌與平台；但進入AI整機系統時代後，2023年以來台灣（226%）、南韓（205%）與日本（154%）主要指數累積總報酬全面超越美國（100%），亞洲正式躍升科技核心主場。

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