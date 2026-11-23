台股大幅回檔，投資持續湧進指數型ETF，統計投資人數周增前10名中，即有8檔為被動指數ETF。元大台灣50（0050）以周增8.1萬人居冠，最新人數突破400萬創下歷史新高。

據集保結算所統計，投資人數周增前十名由0050增加8.1萬人領軍，被動ETF搶占8席、包括國泰永續高股息、元大台灣50正2、元大高股息分別增加3.1萬、2.4萬與2.1萬人；主動式ETF僅有主動中信台灣收益、主動統一台股增長入列。

0050於11月20日投資人來到403萬，於6月5日突破300萬後，不到半年再增百萬投資人。

法人指出，下半年台股多空交錯迅速，指數投資在穩定性上更勝個股，投資人面對震盪展現成熟操作策略，除了大跌時積積極進場，定期定額也持續提升，透過0050、元大高股息等大型ETF，穩定累積投入資產。

統計11月來0050淨申購金額已突破2,500億，全年挑戰兆元大關；元大台灣50正2同步也有644億、2,486億，穩居市場前二加碼標的。主動式ETF則是身陷高本益比個股股價反轉，今年以來績效已全數落後0050。

法人分析，國安基金已進場護盤重點權值股，23日資金信心持續高度集中0050，現階段個股齊跌已無須著墨選股，如果要低檔加碼，投資人謹慎規劃資金分批進場0050、元大台灣50正2等不會錯過行情的市值型ETF。

近年0050在2020疫情、2022美國暴力升息、2025對等關稅三度跌破年線，事後看來均是極佳進場點。

法人表示，整體而言全球AI需求仍維持強勁，台股基本面、經濟環境穩固，目前市場評價面已大幅回落，建議投資人可適度布局0050等大型市值型ETF，搶攻後續反彈契機。

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