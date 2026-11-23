市場不確定性升高，引發投資人恐慌，AI硬體供應鏈首當其衝，相關族群股價持續修正，PCB更成為重災區。不過法人認為，產業基本面並未惡化，近期市場震盪主要反映情緒面衝擊。多數PCB廠客戶已透過長約鎖定未來數年產能，加上材料升級、製程複雜度提高及關鍵原物料日益稀缺，訂單持續向技術與供應能力俱佳的龍頭廠商集中，中長線展望仍偏樂觀。

PCB族群近一個月從上游材料到下游ABF載板全面走弱，主要受到市場情緒影響，包括輝達領導人變動、AI投資週期是否降溫，以及供應鏈技術溢價能否延續等疑慮。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，目前CCL與ABF載板訂單及產能規劃，均未因近期事件出現明顯變化。高階AI產品開發週期長達一年以上，現階段出貨與產能配置仍依既定排程推進，多數客戶更已透過長約提前鎖定未來數年產能，為廠商營運提供一定保障。

2028年後的需求展望也未因輝達相關事件而轉淡。AI產業正從單一客戶驅動，逐步轉向多元算力架構並行。除輝達外，Google TPU、AWS Trainium等ASIC平台皆積極推進產品開發。即使未來輝達市占率有所變化，也不代表整體AI需求消失，而較可能是在不同平台之間重新分配。

葉松炫指出，隨著PCIe 6.0、800G、1.6T網路架構逐步普及，以及更高速運算平台陸續導入，材料規格升級趨勢不變，並持續墊高高階CCL與PCB的技術門檻及附加價值。

在材料持續升級、製程複雜度提高，以及關鍵原物料稀缺性增加下，高階PCB供應鏈的技術溢價並未消失，反而進一步向具備技術領先與供應能力優勢的龍頭廠商集中。

葉松炫表示，近期PCB族群股價大幅波動，主要反映市場對AI產業發展的不確定性預期，而非終端需求轉弱。從目前供應鏈訂單、產能規劃及技術推進趨勢來看，AI算力需求、高速傳輸升級與高階材料規格提升仍是產業發展主軸，高階PCB、CCL及載板需求仍是產業結構性成長方向。

長期而言，產業價值將持續向具備技術領先、客戶基礎穩固及供應能力優勢的企業集中。惟市場在不確定環境下仍可能出現較大波動，提醒投資人關注產業趨勢的同時，也應重視風險管理與資產配置原則，以避免受短期市場震盪影響長期投資判斷。

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