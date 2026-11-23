AI資料中心、電網升級和能源轉型同時加速，加上各國搶著確保關鍵資源，金屬礦產已經從一般原物料，升級成攸關國家安全的戰略物資。中信金屬及礦業（009830）23日起至11月27日募集，發行價格每單位新台幣10元。該檔ETF追蹤標普金屬及礦業精選行業指數，聚焦美國金屬礦業的上游資源，協助投資人一次參與美國重建本土供應鏈、礦業再起的長期商機。

中國信託投信指出，過去企業布局供應鏈，講求「降低成本、提高效率」；現在則以「穩定不斷鏈」為優先，各國也從全球分工轉向各自結盟、搶建自己的戰略資源。AI投資浪潮也正延伸到基礎建設。根據研究機構預估，2026年全球AI支出約達2.6兆美元，其中逾五成投入資料中心、伺服器等基礎建設。資料中心、電網升級和能源供應都需要大量金屬與礦產，再加上強權競逐，資源已經從單純的原物料，升級成攸關國家安全的戰略物資。

中國信託投信指出，國際經貿衝突反覆，美國債務又持續攀升，全球央行儲備資產中的黃金比重，已由2023年的16%提升至2025年的27%。工業金屬方面，AI、電動車與再生能源帶動需求成長，但供給增加的速度跟不上。預估2030年白銀與銅的供需缺口分別約34%與24%，2032年稀土關鍵材料「釹鐠氧化物」的缺口更高達55%。中國限制稀土出口、美國官方入股稀土企業，也顯示各國保護自家資源的趨勢越來越明顯。

009830經理人施絜心表示，礦產的用途其實比一般人想像得更廣。以太陽能為例，2025年全球太陽能新增裝置容量首度突破600GW，創下歷史新高。太陽能占再生能源發電的比重，預估將從2025年的8%翻倍至2031年的16%。一套太陽能系統用到的礦產，包括電池片導電用的白銀、模組框架用的鋁、電纜和變壓器用的銅，以及支架與樁基用的鋼鐵，多元礦產支撐能源轉型。

此外，無人機的應用也快速擴展，從娛樂燈光表演、災害救援到國防安全都看得到。全球無人機市場規模預估從2025年的377億美元，成長至2031年的835億美元，增幅約121%。施絜心表示，無人機機身需要鋁來減輕重量，馬達與電力系統需要銅和稀土，電子元件則少不了白銀。電動車同樣牽動多種礦產需求。2025年全球電動車滲透率已達25%，也就是每四台新車就有1台是電動車；全球電動車銷量預估將由2025年的2,100萬輛，成長至2035年的5,500萬輛，增幅約162%。從馬達繞組、充電系統、車身底盤到電子接點，都需要銅、鋁、鋼鐵、稀土與白銀。

施絜心表示，與其分散布局全球的金屬礦業，不如直接聚焦美國，主因是美國政府正全力打造本土供應鏈。美國過去以一次性補貼為主，近年則擴大到直接入股礦業公司、提供價格保障，並承諾向業者長期採購。截至今年8月，美國政府已透過不同方式成為多家稀土與鋰礦企業的股東。美國國防採購規範也將從2027年1月1日起擴大限制範圍，由開採、精煉一路延伸到生產環節。來源符合規定的美國業者，可望受惠於國防供應鏈移轉。

施絜心也表示，009830追蹤的標普金屬及礦業精選行業指數不是近期才推出的新指數。美國市場早在2006年就有ETF追蹤這項指數，到現在已累積約20年的實際運作紀錄。這段期間經歷金融海嘯、大宗商品價格下跌、疫情衝擊和升息循環等多次景氣變化。投資人可以從長期的歷史表現，看指數在不同市況下的走勢，比只看短期回測更有參考價值。

中國信託投信表示，從AI資料中心、電網、太陽能，到無人機和電動車，金屬礦產是許多新興產業的共同基礎，長期需求有支撐。009830聚焦美國金屬礦業，交易方便、持股透明，適合看好資源產業長期趨勢、想參與美國礦業復興的投資人，可趁募集期間提早布局。

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