台股單周重挫逾7,600點，今（23）日早盤開低後急拉翻紅，市場波動劇烈，也讓分散布局全球市場的ETF受到關注。其中，貝萊德世界股票（009826）上周五收在9.60元，跌破10元發行價，接近9.59元淨值。市場法人建議，投資人可留意9.55元至9.65元區間，並掌握「破發分批、緊盯折溢價、避開流動性空窗」三大進場原則。

從資產配置來看，009826投資範圍涵蓋全球近40個國家，美股占約62.7%、科技股占28.4%，其餘分散於金融、工業及醫療等產業。相較集中持有台股權值股，全球型ETF有助分散單一市場風險，但仍會受到國際股市修正影響。若有意長線布局，可將資金拆成3至4批，在9.60元附近及9.40元至9.55元區間逐步建立部位，避免一次重押。

第二個關鍵是折溢價。009826上周四（19日）盤中曾出現2.29%溢價，上周五市價9.60元、淨值9.59元，溢價則收斂至約0.1%。

海外ETF市價可能因短線買盤偏離淨值，進場前應查詢即時預估淨值，若盤中溢價超過0.5%、甚至達1%，宜避免追價，以免買在相對偏高的價格。

交易時間同樣重要。今（23）日適逢日本勤勞感謝日，日股休市，而日本約占009826投資比重5.6%，加上美股尚未開盤，盤中報價仍須反映前一交易日海外市場及匯率變動。建議避開上午9時至9時15分可能出現的較大買賣價差，待9時30分後觀察五檔報價、成交量及折溢價，再以限價單分批進場。

至於長期持有成本，009826採不配息設計，經理費、保管費及指數授權費合計約0.615%，高於VT的0.06%及VWRA的0.14%。不過，009826可直接以新台幣交易，對偏好台灣市場操作的投資人較為便利。全球科技股仍面臨估值修正壓力，跌破發行價不代表已經落底，009826較適合作為長期分散配置工具，不宜單憑破發價格進行短線搶反彈。

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