全球股市近期受到科技股估值修正、通膨及高利率等因素干擾，市場震盪加劇，但值得注意的是，今年以來一度表現承壓的印度股市，第4季強勢逆襲。根據統計，截至11月20日，第4季以來股票型ETF績效排行榜出爐，富邦印度ETF（00652）以18.2%報酬率勇奪冠軍，成為近期ETF市場亮點。

觀察第4季以來股票型ETF績效前十名，00652以18.2%高居榜首，其次為國泰標普低波高息上漲7.7%、群益道瓊美國地產上漲5.8%，國泰網路資安及富邦入息REITs+則分別上漲3.4%、2.9%。在全球科技股波動加劇之際，印度市場憑藉內需經濟及企業獲利支撐，展現相對抗震優勢，也反映年底資金配置逐漸出現轉變。

富邦印度ETF經理人溫芳儀表示，印度股市今年受到外部不確定性影響，評價面一度承壓，但隨市場逐步消化利空，加上政府研議調降或取消長期資本利得稅、國際油價回落及企業財報優於預期，吸引外資連續淨流入印度市場。近期Nifty50指數由大型權值股領軍反彈，銀行及科技股表現回溫，帶動市場評價修復。

從企業基本面觀察，目前已有逾144家企業公布財報，約占MSCI India指數市值92%，整體獲利年增21%，創近兩年新高；即使排除原物料循環股，獲利仍成長16%，且近半數企業獲利優於市場預期，凸顯印度企業獲利韌性。

溫芳儀指出，印度10月製造業PMI達54.7，服務業PMI升至55.8、創四個月新高，顯示內需及企業活動維持擴張。

儘管通膨及貨幣政策仍是後續觀察重點，但印度具備內需消費、金融深化、數位經濟及AI服務出口等長期成長動能。面對全球市場震盪，投資人可透過定期定額、分批布局方式參與印度市場長期成長契機，同時留意匯率及市場波動風險。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵指出，今年美國上半年商用房地產成交金額相較去年同期成長23%，達2,790億美元，市場並上修全年成交規模至6,350億美元，年增12%，顯示美國商用地產基本面持續改善。

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