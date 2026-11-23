台股震盪，若怕單押個股風險較高，也可參考八大公股行庫買超的ETF。近五日來看，買超前十名有市值型、高股息型、主動型跟正2 ETF，法人建議，可以低接市值型、高股息型ETF。

觀察八大公股行庫近五日買超ETF前十名，八大公股行庫近一周買超最多的是主動中信台灣收益（00406A），高達57.2萬張，其次是群益臺灣加權正2，有17.2萬張，元大台灣50也有17萬張買超。

從績效來看，近五日以高股息型群益台灣精選高息、國泰永續高股息及元大高股息跌幅較輕，且拉長到近六個月，也是前十名中少數能維持正報酬的ETF，以群益台灣精選高息績效13.1%最佳。

法人指出，現階段其實買市值型ETF，操作上可能更簡單，而且國安基金其實進場也會買市值型ETF。但是現階段盤勢走勢未明下，千萬不要使用融資或去開槓桿，或是買正2 ETF。

凱基台灣TOP50（009816）ETF研究團隊表示，台股近期歷經二成修正，部分漲多族群的評價已回到相對合理區間，與其猜測指數低點，不如以企業獲利成長預估作為加減碼依據，只要企業獲利預估沒有轉弱，修正可視為評價重置，而非空頭開始，台股與AI產業的中長期趨勢仍值得正面期待。

中國信託投信主動台股經理團隊指出，尚未看到產業需求或企業獲利系統性惡化，本波修正較偏向評價面與資金面調整，而非景氣反轉。後續將維持資產配置與風險分散，避免單一產業或主題過度集中。

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