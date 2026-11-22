近期台股隨國際股市震盪，但基本面仍具韌性。台灣2026年第3季實質GDP年增14.36%，9月外銷訂單創1,142億美元新高、連20紅。看好大型權值股表現，聯邦投信宣布009804聯邦台灣精彩50ETF連結基金將於12月7日至12月11日募集，提供基金通路布局台股50強新管道。

009804聯邦台灣精彩50ETF經理人周彥名分享，台美股市具有高度連動性，觀察美股在期中選舉後的歷史走勢，可作為研判市場氛圍的參考指標之一。根據FactSet統計1950年11月至2023年6月共19屆美國期中選舉期間，自選舉日收盤至隔年6月底，標普 500價格指數（不含息）平均漲幅與中位數皆為14.8%；其中表現最佳為1974年（水門案後）上漲26.2%，最低則為2014年的2.3%，且有九次漲幅逾15%。隨著選舉變數逐步消化、市場焦點回歸企業基本面，高度連動的台股亦值得關注；回顧臺灣證券交易所1998年至2022年共7次美國期中選舉統計，自當年11月底至隔年6月底，臺灣加權股價指數平均漲幅為9.61%。

聯邦投信表示，投資布局不應單觀察過往表現，面對震盪行情，更需透過定期定額與資產分散來控管風險。該基金逾九成投資於聯邦台灣精彩50ETF（009804），其追蹤的富時臺灣50權重上限30%指數具備每季再平衡機制，當單一成分股權重逾30%即進行調整，藉此降低個股過度集中的波動風險，並均衡參與半導體、AI伺服器、金融及傳產龍頭的產業輪動。

交易便利性方面，該基金主打免開證券戶，投資人可直接透過銀行辦理申購及定期定額扣款，與009804 ETF相輔相成，免除盤中盯盤與ETF折溢價困擾，輕鬆參與台灣前50大企業的長期成長。

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