上周台股重挫7,641點，主動式ETF加碼標的成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，玉山金（2884）獲得8,049張加碼登上第一，其次是台化（1326）8,000張，第三名的台新新光金有6,035張。

加碼四到十名分別是兆豐金（2886）、大聯大（3702）、增你強（3028）、超豐（2441）、和碩（4938）、元大金（2885），以及松川精密（7788）。產業來看，主動式ETF加碼金融股四檔，電子股四檔、傳產股二檔。前八名加碼均超過3,000張。

統一投信投研團隊表示，美國選舉後對AI投資的限制擔憂，以及輝達執行長請辭等利空，引發市場恐慌；同時，國安基金進場與金管會穩市措施提供了下檔支撐。經過此輪修正，整體市場前瞻本益比已從21～25倍高檔，回落至14～17倍的合理偏低水準，長期投資價值具吸引力。雖然輝達人事變動強化市場對新品周期延後、硬體規格演進減速疑慮。但根據供應鏈訪查，目前廠商在手訂單狀況依然良好，需求未見鬆動，明年上半年包括Rubin、Google TPU、AWS水冷機櫃等新專案將放量，仍將為相關類股營收帶來正面貢獻。

投資策略方面，統一投信投研團隊指出，布局將轉向與北美四大雲端服務商、SpaceX及ASIC專案關聯更深且營收占比較高的供應鏈，並趁市場因政治性因素下跌時，增加在全球供應鏈中具有無可取代地位的族群，例如半導體及相關先進製程、CoWoS封裝及設備等。這些領域即使面臨訂單修正，衝擊也相對可控。整體而言，首選2028年訂單能見度高、量價下修風險較低標的。

主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney ；王奐敏／製表

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