上周台股重挫7,641點、跌幅17.5%，不過ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達133.5萬張，其次群益臺灣加權正2（00685L），有92.2萬張，第三名是元大台灣50正2（00631L），有83.6萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為元大台灣50、主動統一台股增長、元大台灣50反1、凱基台灣TOP50、主動統一升級50、國泰永續高股息，以及主動復華未來50。

凱基台灣TOP50ETF（009816）研究團隊表示，美國期中選舉結果升高市場對新國會AI監管政策趨嚴的疑慮，擔心延緩美國雲端業者的建置節奏；AI晶片龍頭經營層更替，則讓市場對產品節奏與高度依賴單一平台供應鏈的評價可能重新評估，不過AI的需求不會因為一個人的離開而消失，只是誰來決定AI技術推進的速度，以及決定資金如何投入的決策權起了變化，而這種決策權的不確定性，將會影響未來AI成長的速度，致使股市波動放大。

回歸基本面觀察，台灣10月出口總額967.6億美元，首度突破900億美元，連續36個月正成長，基本面具備堅實支撐。台股近期歷經二成修正，部分漲多族群的評價已回到相對合理區間，與其猜測指數低點，不如以企業獲利成長預估作為加減碼依據，只要企業獲利預估沒有轉弱，修正可視為評價重置，而非空頭開始，台股與AI產業的中長期趨勢仍值得正面期待。

表：上周成交日均量前十強ETF

來源：CMoney 王奐敏／製表

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