本周台股下跌17.5%，收在36,033點。觀察三大法人ETF買盤，有三檔債券ETF，二檔台股反1進榜，操作偏防禦，不過標的也更多元，不限於台灣，有四檔海外股票ETF進榜，另有一檔原油反1。上周三大法人買超最多的ETF元大台灣50反1（00632R）有23.3萬張，其次是期元大S&P原油反1（00673R）有9.8萬張，第三名是群益ESG投等債20+（00937B）有7.1萬張。

本周三大法人買超第四至第十名ETF為主動統一全球創新、大華韓國KOSPI50、國泰臺灣加權反1、主動元大AI新經濟、元大美債20年、國泰20年美債，以及中信中國高股息。

主動貝萊德優投等ETF（00985D） 經理人游忠憲指出，10月債券資金的布局範圍廣泛，從政府債、高品質公司債、市政債到新興市場債均獲資金青睞，且根據觀察，部分投資人開始將資金從現金類資產轉向債券，希望在控制利率風險的同時，關注仍較具吸引力的收益機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，美國經濟成長前景仍然健康，AI建設投資步調可能放緩所造成的逆風有限，聯準會應對通膨可能仍須繼續升息，債券殖利率仍有上行壓力，所幸尚未看到公司債市基本面普遍惡化跡象，投資人宜精選持債，以在攀高的殖利率吸引力下尋求收益之際，避開承擔潛在的再融資風險。現階段債市投資宜兼顧收益與防禦，可以美國高評等複合債與非投資等級債作核心。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。