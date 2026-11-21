台股昨天（20日）遭遇重挫，加權指數大跌2393.6點，連國民ETF元大台灣50（0050）也受到波及，終場下跌5.75元，收在84.45元。面對市場一片哀鴻遍野，人在國外旅遊的知名作家黃大米分享股災期間的心情，透露早上睡醒看到0050跌到80幾元，一度心動想進場撿便宜，甚至閃過「拿房子抵押」加碼的念頭，最後卻打消念頭，一票網友看完也相當有共鳴。

黃大米在臉書發文表示，自己當時人在國外，早上起床後打開手機，才發現台股0050已經跌到80幾元，原本想趁低點買進，卻發現台股早已收盤，根本來不及操作。她也笑稱，這次經驗讓她發現，想避開股災帶來的情緒影響，不妨找一個與台灣有時差的國家旅遊，好好睡覺、享受假期，等到醒來時交易早已結束，自然也不用一直盯著盤勢煩惱。

至於股災是否影響心情，黃大米坦言「不太會」，主要是因為自己投資的都是閒錢，沒有使用融資，也沒有拿房產借錢投入股市。不過，看到0050跌至80幾元的價位時，她也承認內心一度動搖，真的很想拿房子抵押進場加碼，認為似乎是趁低點買進的機會。

但經過一番思考後，黃大米仍決定打消這個念頭。她表示，到了現在這個年紀，比起為了投資獲利承擔更大的財務壓力，更希望生活能夠自在、舒服，不想讓自己每天活在擔憂之中。她也感嘆，每一天都同樣珍貴，能夠保持好心情、開開心心過生活，才是人生最重要的黃金時光。

貼文曝光後引發不少網友共鳴，許多人認同她的理財觀念，留言表示「心態正確，一定可以平安度過股災」、「不融資、用閒錢投資才是長久之道」、「睡飽才是長期對自己有益的事」、「0050買高也會套住的啊，千萬不可壓房買股啊」，也有人認為，「下禮拜還會有低點可撿」、「開始馬上就有7字頭了」、「還沒完喔，請再觀望，這種套房不用先急著住」。

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