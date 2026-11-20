針對外資可藉借券賣出ETF規避限空令管制，市場人士分析，ETF僅不適用價格限制，借券賣出仍受總量管制，至於限空令與借券賣出管制，亦與股市行情下跌無必然關係。

據了解，本次限空措施包括價格及數量管制等兩項工具，意即前一交易日收盤跌幅達3.5%以上，次一交易日不得低於前一日收盤價放空，還有每日盤中借券賣出委託數量上限。

市場人士說，ETF僅不適用前項官制，後者仍依規定控管，11月20日起每檔 ETF每日盤中借券賣出委託數量，不得超過前30個營業日日均成交量1%。證券商因擔任流動量提供者、造市者所需的避險借券賣出，目的在維持 ETF 市價與淨值連動，依公告不受此限。

此外，觀察實際價量，包括台積電、富邦金、瑞昱等個股11月19日跌幅未達 3.5%，因此20日不適用價格管制，但當日跌幅反而更重。主動復華未來50、主動統一台股增長等ETF於11月20日適用1%借券賣出管制，但先前已大幅下跌，顯示跌勢與該措施實施時點並無明顯關聯。

市場人士舉例，主動統一台股增長自10月5日高點32.65元起，至借券賣出管制實施前一交易日11月6日累計跌幅已達34%，至11月20日累計跌幅為43%。可見該檔ETF於管制措施實施前即已大幅修正，非因措施實施後才下跌。

借券賣出部份，截至11月6日，主動統一台股增長借券賣出餘額達256,480張，11月19日為253,825張，對比指數高點10月6號時約70,000多張，顯示在實施管制措施前，借券賣出已大幅增加，並非因措施實施後投資人才轉而使用該檔ETF進行放空。

市場人士提醒，外資「賣超」為現貨買賣超統計，與「借券賣出餘額」為不同統計，不宜混用推論。借券數量及借券成本的引用，應以官方資料為準，估算數字應標示為估計。

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