近期台股受美伊地緣政治升溫、聯準會（Fed）利率政策變數，以及市場對AI資本支出與科技股評價重新檢視影響，大盤波動顯著加劇。

在多殺多賣壓與融資追繳令齊發的修正行情中，過去備受追捧的主動式ETF也迎來嚴峻的抗跌壓力測試；根據截至昨（19）日收盤的最新統計，在受益人數前十大主動式ETF績效榜中，歷經近期回檔洗禮後各檔表現出現明顯分歧，唯有兼具攻守彈性的標的成功守住戰果。

攤開截至11月19日收盤的前十大主動式ETF含息報酬數據，由野村投信發行的野村台灣50（00985A）表現最為亮眼，儘管目前受益人數約15.5萬人、在榜單中排名第8，卻展現十足的黑馬姿態。

00985A今年以來含息報酬率高達31.0%，不僅在榜單中強勢奪冠，更大幅領先受益人數破百萬（101.0萬人）的人氣王統一台股增長（00981A）的27.4%，以及統一全球創新（00988A）的22.8%與群益科技創新（00992A）的20.3%。

進一步觀察短中期回檔期間的抗跌韌性，截至11月19日收盤，00985A同樣繳出前十大榜單中最穩健的成績單。

在過去六個月及三個月的修正波段中，多數主動式ETF跌幅落在24.8%至43.5%之間（如00988A近六個月跌幅達-43.5%、00991A近三個月跌幅達-36.4%），而00985A近六個月跌幅僅-20.3%、近三個月為-21.8%，雙雙寫下榜內最小跌幅紀錄；近一個月回檔-21.9%，表現亦明顯優於多數同業近三成的修正幅度。

2026年台股呈現「上半年拚漲幅、下半年拚抗跌」的格局。由於近期修正重心集中在台積電以外的AI供應鏈與高估值中小型科技股，重押單一題材的產品淨值波動較大；反觀00985A以台灣前50大市值企業為核心，透過經理團隊主動汰弱留強、靈活調整權重配置，在多頭時期跟上權值股漲勢，遇到空頭回檔時又能有效控制下檔風險，成為這波排名洗牌下的最大贏家。

在國際政經局勢尚未完全明朗前，台股短線仍可能維持高波動整理。投資人在挑選主動式ETF時，除了關注今年以來的累計爆發力，更應檢視其在過去三個月至半年修正期中控制跌幅的能力，建議採取分批布局或定期定額策略，藉由專業團隊的主動選股機制分散單一持股風險，在震盪市況中穩健累積長期報酬。

主動式ETF受益人數與報酬表現 代碼 ETF名稱 受益人數 今年以來 六個月 三個月 一個月 00981A 統一台股增長 101.0萬 27.4% -33.0% -29.3% -29.6% 00403A 統一升級50 80.1萬 — -29.1% -24.8% -25.9% 00406A 中信台灣收益 58.1萬 — — -30.5% -29.2% 00991A 復華未來50 32.1萬 14.2% -38.1% -36.4% -32.2% 00988A 統一全球創新 21.4萬 22.8% -43.5% -25.0% -17.7% 00992A 群益科技創新 20.4萬 20.3% -33.7% -31.3% -32.4% 00982A 群益台灣強棒 18.2萬 17.1% -32.5% -27.5% -26.8% 00985A 野村台灣50 15.5萬 31.0% -20.3% -21.8% -21.9% 00400A 國泰動能高息 14.8萬 — -24.8% -26.1% -27.0% 00405A 富邦台灣龍耀 12.9萬 — — -28.9% -29.6% 資料截至：2026/11/19 製表：聯合新聞網

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