00985A今年來報酬31％奪冠！近3個月、半年跌幅雙雙最小 主動式ETF績效洗牌
近期台股受美伊地緣政治升溫、聯準會（Fed）利率政策變數，以及市場對AI資本支出與科技股評價重新檢視影響，大盤波動顯著加劇。
在多殺多賣壓與融資追繳令齊發的修正行情中，過去備受追捧的主動式ETF也迎來嚴峻的抗跌壓力測試；根據截至昨（19）日收盤的最新統計，在受益人數前十大主動式ETF績效榜中，歷經近期回檔洗禮後各檔表現出現明顯分歧，唯有兼具攻守彈性的標的成功守住戰果。
攤開截至11月19日收盤的前十大主動式ETF含息報酬數據，由野村投信發行的野村台灣50（00985A）表現最為亮眼，儘管目前受益人數約15.5萬人、在榜單中排名第8，卻展現十足的黑馬姿態。
00985A今年以來含息報酬率高達31.0%，不僅在榜單中強勢奪冠，更大幅領先受益人數破百萬（101.0萬人）的人氣王統一台股增長（00981A）的27.4%，以及統一全球創新（00988A）的22.8%與群益科技創新（00992A）的20.3%。
進一步觀察短中期回檔期間的抗跌韌性，截至11月19日收盤，00985A同樣繳出前十大榜單中最穩健的成績單。
在過去六個月及三個月的修正波段中，多數主動式ETF跌幅落在24.8%至43.5%之間（如00988A近六個月跌幅達-43.5%、00991A近三個月跌幅達-36.4%），而00985A近六個月跌幅僅-20.3%、近三個月為-21.8%，雙雙寫下榜內最小跌幅紀錄；近一個月回檔-21.9%，表現亦明顯優於多數同業近三成的修正幅度。
2026年台股呈現「上半年拚漲幅、下半年拚抗跌」的格局。由於近期修正重心集中在台積電以外的AI供應鏈與高估值中小型科技股，重押單一題材的產品淨值波動較大；反觀00985A以台灣前50大市值企業為核心，透過經理團隊主動汰弱留強、靈活調整權重配置，在多頭時期跟上權值股漲勢，遇到空頭回檔時又能有效控制下檔風險，成為這波排名洗牌下的最大贏家。
在國際政經局勢尚未完全明朗前，台股短線仍可能維持高波動整理。投資人在挑選主動式ETF時，除了關注今年以來的累計爆發力，更應檢視其在過去三個月至半年修正期中控制跌幅的能力，建議採取分批布局或定期定額策略，藉由專業團隊的主動選股機制分散單一持股風險，在震盪市況中穩健累積長期報酬。
主動式ETF受益人數與報酬表現
|代碼
|ETF名稱
|受益人數
|今年以來
|六個月
|三個月
|一個月
|00981A
|統一台股增長
|101.0萬
|27.4%
|-33.0%
|-29.3%
|-29.6%
|00403A
|統一升級50
|80.1萬
|—
|-29.1%
|-24.8%
|-25.9%
|00406A
|中信台灣收益
|58.1萬
|—
|—
|-30.5%
|-29.2%
|00991A
|復華未來50
|32.1萬
|14.2%
|-38.1%
|-36.4%
|-32.2%
|00988A
|統一全球創新
|21.4萬
|22.8%
|-43.5%
|-25.0%
|-17.7%
|00992A
|群益科技創新
|20.4萬
|20.3%
|-33.7%
|-31.3%
|-32.4%
|00982A
|群益台灣強棒
|18.2萬
|17.1%
|-32.5%
|-27.5%
|-26.8%
|00985A
|野村台灣50
|15.5萬
|31.0%
|-20.3%
|-21.8%
|-21.9%
|00400A
|國泰動能高息
|14.8萬
|—
|-24.8%
|-26.1%
|-27.0%
|00405A
|富邦台灣龍耀
|12.9萬
|—
|—
|-28.9%
|-29.6%
資料截至：2026/11/19 製表：聯合新聞網
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