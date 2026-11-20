國泰費城半導體（00830）分割案正式過關！國泰投信20日公告受益人會議決議結果，19日召開的受益人會議，出席受益人所代表的受益權單位數超過已發行總數二分之一，分割議案以高達96.69%的贊成率順利通過。

本次分割將以11月19日淨值為計算基準，在分割後每受益權單位淨值不低於初次發行價格新台幣15元的前提下，採最大整數倍辦理，實際分割倍數預計於2027年1月12日正式公告，並於明年2月完成分割作業，讓投資人未來能以更親民的價格參與美國半導體產業的長線成長商機。

近年受惠全球AI浪潮推升，半導體產業成為市場資金關注焦點，隨著00830每單位交易價格走高，整張買進所需資金也相對提高，對部分小資族造成一定的投資門檻。

00830經理人李翰林表示，此次分割透過「化整為零」，降低整張交易所需資金，讓投資人不必一次投入大筆資金，就能輕鬆入手整張00830；未來不僅進場門檻更低，在資金調度、分批加碼及資產配置上也更具彈性，有助提升交易便利性並吸引更多投資人參與。

李翰林指出，放眼產業基本面，AI發展正從雲端資料中心逐步向推論運算、企業應用及終端裝置擴散。隨著全球雲端巨頭持續投入AI基礎建設，帶動高效能運算晶片、先進製程、高頻寬記憶體、半導體設備及先進封裝等需求延伸，半導體產業仍是全球科技創新的重要核心。儘管短線市場可能受到總經數據、政策變化及資本支出效益等因素影響，帶動科技股評價波動，但AI應用持續擴展，仍為半導體產業提供中長期成長動能。

00830為國內唯一直接追蹤美國費城半導體指數的ETF，網羅30檔美國掛牌半導體企業，涵蓋IC設計、晶圓製造、記憶體及半導體設備等核心環節，讓投資人透過一檔ETF，即可參與全球半導體產業鏈的成長機會；相較於自行換匯、逐一買進海外個股，00830可直接透過台股證券帳戶以新台幣交易，免去換匯程序，並藉由一籃子成分股分散單一個股風險。預計明年2月分割作業完成後，整張門檻進一步降低，小資族也能更靈活地布局美國半導體龍頭企業。

國泰投信說明，依目前規劃，00830分割前最後交易日為2027年2月16日，2月17日至22日暫停申購、買回及市場交易，2月22日公告分割後每單位淨值及受益權單位數，2月23日恢復交易、申贖、借券及過戶。分割後，投資人持有的受益權單位數將依分割倍數等比例增加，每單位淨值則相應調降，原有資產總價值不會因分割本身而改變，後續仍隨市場行情波動。

國泰投信提醒，ETF分割僅調整每受益權單位淨值與持有單位數，不會改變基金原有的投資策略與追蹤指數，也不代表投資報酬率提高。由於分割作業期間將暫停交易與申贖，且融券、借券及當沖交易各有提前停止與強制回補時程，建議投資人留意相關交易節點，提前安排資金與交易需求，並以國泰投信官網後續正式公告為準。

國泰費城半導體分割案重要時程表。資料來源：國泰投信 統計至11／19

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