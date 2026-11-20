無懼市場動盪，ETF 10月規模再創高峰。根據投信投顧公會統計，10月台灣整體ETF規模達11.77兆元，再創新高，全體ETF占基金規模比例也正式突破7成。根據貝萊德iShares最新發布的2026年10月《Flow & Tell全球資金流向與洞察》，同樣能看出全球ETF資金流入創單月新高、台灣更為亞太區資金焦點的強勢趨勢。

《Flow & Tell全球資金流向與洞察》統計全球ETP（Exchange Traded Product，交易所交易產品）與ETF資金流向，廣泛涵蓋各市場與資產類別，具高度市場代表性，亦能掌握全球資金動向。報告顯示，統計至2026年至10月底，全球ETF資金流入已突破2.4兆美元，不僅改寫歷史紀錄，更超越任何一個完整年度，光是10月單月便吸引3,931億美元，創歷來最高單月流入金額。

值得注意的是，這波資金潮也明顯回到亞洲，10月亞太地區（中國除外）掛牌的單一國家股票ETP合計淨流入321億美元，其中台灣吸引的資金流入金額居冠，其次為日本及南韓，北亞重新成為區域資金布局重點。

今年ETF資金流入並非由單一資產撐場，不僅10月全球股票型ETF淨流入2,819億美元，較9月增加超過一倍，成為推升單月ETF資金流入創高的最大動力，固定收益型ETF同期也吸引1,070億美元，寫下有紀錄以來最強單月表現。

貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D） 基金經理人游忠憲指出，10月債券資金的布局範圍廣泛，從政府債、高品質公司債、市政債到新興市場債均獲資金青睞，且根據觀察，部分投資人開始將資金從現金類資產轉向債券，希望在控制利率風險的同時，關注仍較具吸引力的收益機會。

從全年趨勢來看，2026年目前為ETF資金流入創歷史新高的一年，10月近4,000億美元的新資金加入後，全球ETF累計資金流入持續拉開與過往年度的差距，其中股票及債券仍是主要資金去向。

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