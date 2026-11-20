台股今（20）日遭遇非理性恐慌殺盤、一度重挫至三萬五千點關卡，摩爾證券投顧分析師郭哲榮中午發出訊息直呼「真的有點太誇張、毫無道理」，坦言當分析師二十年來首次見到基本面未變卻跌得如此慘烈。

為展現對台股的信心，他透露今日透過理財型房貸再度湊出3,000萬元全數買進元大台灣50（0050），分別以85.95元買進315張、86元買進35張，加計先前部位已累計投入高達2.3億元，並邀請投資人盤後查閱證交所券商「永豐板新（代碼9A9J）」進出明細驗證。

郭哲榮坦言「哲哲這次真的沒錢了」，因此無法像前幾次大舉加碼，同時也特別提醒投資人，自己清楚理財型房貸的風險，並不建議散戶融資借款買進，但若手中仍有閒置現金則可逢低用力布局。

針對外界關注先前喊出「台股年底五萬點」否則發放1萬份雞排加珍奶的祭品文，他強調目前尚未放棄，雖然年底達標機率變小但並非不可能，若屆時未能實現，即便手頭緊也會想辦法湊錢兌現承諾。

面對市場劇烈震盪，郭哲榮引述股神巴菲特案例指出，波克夏股價翻漲6萬倍的過程中也曾三度腰斬，當時公司基本面同樣完好無缺，有時股市純粹是「為跌而跌」。

他也回顧幾年前曾喊出600元以下的台積電是「老天爺送的禮物」，雖一度跌至370元遭外界砲轟，但如今即便台股重挫，台積電股價仍站穩兩千元大關附近；他強調現在正是最考驗投資人能否撐過恐慌的時刻，重申「年底五萬點、明年六萬二千點」的看法從未改變。

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