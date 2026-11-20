台股今（20）日盤勢劇烈震盪，主打「主動選股」結合「掩護性買權（Covered Call）」策略的熱門ETF主動中信台灣收益（00406A），盤中賣壓湧現並正式跌破6元整數大關。

截至午盤12時04分，00406A報價滑落至5.95元，重挫0.42元、跌幅達6.59%，盤中最低更觸及5.90元，改寫掛牌以來新低，引發市場對其下檔防禦機制的高度關注。

00406A主打透過「賣出買權（Sell Call）」收取權利金，藉此在市場回檔時提供下檔緩衝。

然而，掩護性買權的避險效果在「連續性重挫」的行情中時間效力非常有限；當大盤初次下跌時，賣出買權雖能產生對沖獲利，但若指數連續走跌且選擇權配置比例與價格未及時調整，合約會迅速轉為「深度價外」，導致實質保護力大幅削弱。 數據顯示，00406A賣出選擇權所帶來的實質負Beta已從前一日接近資產20%，在經歷連日修正後驟降至約11%，使今日面對大盤下殺時保護作用明顯變差。

除了選擇權保護力隨連跌遞減外，該基金的資產配置結構也是導致今日重挫的主因...為避免股市上漲時績效落後大盤，00406A採取現股搭配期貨的策略，將整體作多部位拉高至約103%的槓桿組合；即便扣除選擇權的對沖效果，實質股市多頭曝險仍高達約92%。

由於00406A本身選股風格偏積極，在高達九成以上的實質股市曝險下，今日盤中逾6.5%的跌幅幾乎與00981A等未具備選擇權掩護的其他主動式ETF相當，顯示其宣稱的掩護效果在劇烈修正中相當有限。

針對存股族最關心的配息問題，由於選擇權賣出後權利金便已入袋，無論後續市場漲跌，基金短期內仍可維持配息節奏；不過領取權利金配息並無法幫投資人止住虧損，在評估此類結合衍生性商品的ETF時，仍須留意成分股波動帶來的淨值縮水風險。

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