＊原文發文時間為11月19日

009826上市以來與0050與0050正2的今天報酬率

貝萊德世界股票（009826）分散全世界所有國家與產業，報酬率總是呈現小漲小跌慢慢長期往上的特性，就像長跑型的馬拉松選手，按照自己穩健的步調一步一步往前邁進，剛開始的起跑線牛市開始往前衝時，009826很不起眼，因為它總是在隊伍後面低調地慢慢跑著，當長程的牛市路線中漸漸越來越難跑，許多剛開始跑在隊伍前面的選手，慢慢地越跑越慢，009826依舊一步一步往前邁進，反而因此超前，這就是009826的「抗跌超能力」。

加上美元走強的順風風勢，009826已經跑在隊伍最前面，未來的路途還很長，但目前低調的長跑型的馬拉松選手009826已經得到注目的眼光。

相對於衝刺型的元大台灣50正2（00631L）選手，在一開始起跑線牛市拼命往前衝第一，卻在中途慢慢拖著沉重的腳步越跑越慢，只因為「過度槓桿」的重量猶如鐵砂袋包裹著雙腳。

附圖是009826從8月3日至今的報酬率，呈現個位數虧損（-2.38%），元大台灣50（0050）是兩位數的虧損（-11.57%），0050正2更是0050雙倍以上的虧損（-24.68%），短短不到4個月就失去這麼多報酬，可要扛得起過度槓桿反擊的力道啊！

這時候可以有兩個結論：

1：分散全世界一定抗跌 2：過度槓桿一定危險

009826，長跑型的馬拉松選手，過去、現在、未來都是，一步一步慢慢往前，牛市不狂，熊市無畏，奮力向上，只為投資人累積資產、賺取報酬，享受市場複利的成果！

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