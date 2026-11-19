00985A今年來報酬40.30％奪冠！8檔主動式台股ETF績效出爐 唯一突破四成
台股近期震盪加劇，AI產業成長預期與科技股評價面臨檢驗，投資布局更考驗選股與持股配置能力。
統計去年即成立的8檔主動式台股ETF，今年以來平均報酬率29.13%，以主動野村台灣50（00985A）達40.30%居冠，成為唯一一檔報酬率突破四成的主動式ETF。
攤開績效榜，主動野村台灣50（00985A）今年以來以40.30%奪下冠軍寶座；主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）及主動復華未來50（00991A）分別以38.85%、32.75%、26.35%排名第二至第四。主動野村臺灣優選（00980A）以26.01%位居第五，其後依序為主動安聯台灣高息（00984A）23.37%、主動台新優勢成長（00987A）23.15%，以及主動群益台灣強棒（00982A）22.22%。
市場法人表示，主動式ETF不只要拚上漲時的成長力，也要拚下跌時的抗跌力，市場震盪正是檢驗選股與配置能力的時刻。
當個股走勢分歧，經理團隊可依企業獲利前景與評價調整持股，掌握成長機會，並適度降低基本面轉弱或評價偏高標的的比重，發揮主動管理彈性。
投資人評估績效時，可同時觀察上漲期間能否跟上行情、修正期間能否控制跌幅，並拉長時間檢視操作成果，挑選兼顧成長潛力與風險控管的產品，再透過分批布局分散進場時點。
今年以來主動式台股ETF報酬排行
|代碼
|ETF名稱
|今年以來報酬
|00985A
|主動野村台灣50
|40.30%
|00981A
|主動統一台股增長
|38.85%
|00992A
|主動群益科技創新
|32.75%
|00991A
|主動復華未來50
|26.35%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|26.01%
|00984A
|主動安聯台灣高息
|23.37%
|00987A
|主動台新優勢成長
|23.15%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|22.22%
資料來源：Cmoney，2026/11/18，報酬以收盤價還原計算 製表：聯合新聞網
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