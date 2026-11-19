台股近期震盪加劇，AI產業成長預期與科技股評價面臨檢驗，投資布局更考驗選股與持股配置能力。

統計去年即成立的8檔主動式台股ETF，今年以來平均報酬率29.13%，以主動野村台灣50（00985A）達40.30%居冠，成為唯一一檔報酬率突破四成的主動式ETF。

攤開績效榜，主動野村台灣50（00985A）今年以來以40.30%奪下冠軍寶座；主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）及主動復華未來50（00991A）分別以38.85%、32.75%、26.35%排名第二至第四。主動野村臺灣優選（00980A）以26.01%位居第五，其後依序為主動安聯台灣高息（00984A）23.37%、主動台新優勢成長（00987A）23.15%，以及主動群益台灣強棒（00982A）22.22%。

市場法人表示，主動式ETF不只要拚上漲時的成長力，也要拚下跌時的抗跌力，市場震盪正是檢驗選股與配置能力的時刻。

當個股走勢分歧，經理團隊可依企業獲利前景與評價調整持股，掌握成長機會，並適度降低基本面轉弱或評價偏高標的的比重，發揮主動管理彈性。

投資人評估績效時，可同時觀察上漲期間能否跟上行情、修正期間能否控制跌幅，並拉長時間檢視操作成果，挑選兼顧成長潛力與風險控管的產品，再透過分批布局分散進場時點。

今年以來主動式台股ETF報酬排行

代碼 ETF名稱 今年以來報酬 00985A 主動野村台灣50 40.30% 00981A 主動統一台股增長 38.85% 00992A 主動群益科技創新 32.75% 00991A 主動復華未來50 26.35% 00980A 主動野村臺灣優選 26.01% 00984A 主動安聯台灣高息 23.37% 00987A 主動台新優勢成長 23.15% 00982A 主動群益台灣強棒 22.22% 資料來源：Cmoney，2026/11/18，報酬以收盤價還原計算 製表：聯合新聞網

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