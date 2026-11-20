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台股兩日跌逾3600點！009826盤中僅跌約2％ 全球布局、匯率成關鍵
台股今（20）日持續籠罩在恐慌性賣壓中，繼昨（19）日暴跌1,768點後，即便金管會祭出「限空令2.0」，今日截至上午10時15分大盤仍重挫1,880.81點、跌幅4.89%，滑落至36,546.08點（盤中最低36,162.96點），失守37,000點大關，兩日累計跌點超過3,600點。
重押台股權值股與主動式ETF的投資人面臨劇烈回檔，反觀有「台版VT」之稱的貝萊德世界股票（009826），今日盤中跌幅僅約1.8%至2.1%（股價約在9.63元附近），相較大盤單日近5%跌勢展現明顯抗跌韌性。
009826能在這波科技股逆風與台股融資清洗潮中站穩腳步，第一招在於「去單一市場風險」與多元產業布局。
009826追蹤標普TIP世界股票指數，橫跨全球近40國、持有逾1,500檔成分股，台灣權重僅占約3.2%，有效隔絕台股特有的斷頭賣壓。
在AI變現疑慮與超微（AMD）遭放空機構點名引發科技權值股賣壓之際，009826資訊科技占比僅約28.4%至31.4%（遠低於台股大盤逾六成），單一持股蘋果（約4.6%）、輝達（約3.7%）與台積電（約1.65%）比重皆低，並納入金融（約17.3%）、工業（約10.7%）及醫療保健（約9.6%）等防禦與價值型類股發揮緩衝效果。
第二招則是「美元走強帶來的匯兌護城河」。
外資今年累計賣超台股突破3.1兆元，資金撤出亞股推升美元走勢，009826雖以新台幣計價，但底層資產逾六成為美元資產（美國權重約62.7%），在新台幣走貶、美元強勢的格局下，匯兌評價反而替基金淨值提供額外保護。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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