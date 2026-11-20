台股昨（19）日開低走低，失守年線。根據群益投信統計，近四年來台股有82個交易日跌破年線，但之後都有一波反彈行情，意味台股在跌破年線後，會有逢低分批布局的進場機會。建議投資人以波動較個股小的台股ETF為逢低布局的首選。

2026-11-20 00:51