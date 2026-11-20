台股今（20）日跌破37,000點整數關卡，雖然國安基金已進場穩盤，但市場普遍認為短線仍處於融資清洗的磨底期。面對重押單一市場與科技股的高波動風險，不少小資族與存股族開始檢視資產配置，其中貝萊德世界股票（009826）近期隨全球股市回檔跌破10元發行價，今日盤中股價來到9.63元附近、買進一張不到1萬元，成為逢低分散布局的關注焦點。

統計顯示，009826自2026年8月3日以10元掛牌以來，基金規模已從39億元翻倍突破86億元。

相較於高含「積」量市值型ETF或集中押寶AI供應鏈的主動式ETF，009826橫跨全球近40國、超過1,500檔標的，且科技股權重控制在三成上下，其餘資金分散於金融、工業與醫療保健等產業，能降低單一國家或單一產業重挫的衝擊。

此外，針對想趁市場回檔累積部位的投資人，009826採取「不配息」自動再投資架構，在股災期間可避免現金股利縮水或貼息風險，成分股股息直接滾入基金淨值於低檔買進更多籌碼，同時境內投資人無須繳納股利所得稅與二代健保補充保費，有利於長線複利累積。

在台股短線波動加劇、空手者不敢輕易接刀之際，與其單押台股猜測底部點位，不如採用「台股＋全球」雙核心配置策略，透過009826無須開立海外券商或自行換匯即可一鍵布局全球市場的特性，作為平衡台股高波動部位的防禦配置。

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