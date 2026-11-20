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逾6成民眾投資債券 ETF 聯準會升降息成影響投資意願關鍵
市場預期美國聯準會12月升息步伐可能加大，影響股市走向。國泰金控11月國民經濟調查特別針對民眾投資債券ETF的目的、想法和影響進行調查，調查顯示，有逾6成民眾投資債券ETF，未來一年仍有近5成民眾有意願買進債券ETF，而影響主因之一是聯準會的升降息。
債券ETF是一種在交易所上市的基金，專門投資於一籃子債券。國泰金調查結果顯示，62%民眾有投資債券ETF，51%民眾之投資目的為長期投資、領取配息，另外11%民眾之投資目的為短期投資、賺取價差。
在未來投資動向上，有45%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動，近5成民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中36%民眾打算買進後持有超過一年才賣出，14%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出；僅6%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。
至於影響民眾未來一年債券ETF投資的主要因素，調查結果顯示，27%民眾認為未來一年聯準會升降息為最主要因素，22%民眾會因美國及台灣股市指數表現好壞來決定債券ETF投資，18%民眾主要受川普關稅或財政政策影響。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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