近期台股受到美股科技股震盪、AI投資疑慮及外資調節影響，科技ETF跌幅也出現明顯差異。其中，素有「小台積」之稱的富邦科技（0052）因台積電持股權重約67.2%，在近期台積電股價相對抗跌下，成為最抗跌的科技ETF。

11月來加權報酬指數下跌15%、櫃買報酬指數跌幅更達22.9%，盤點台股科技ETF表現，富邦科技下跌14.4%不僅跌幅最小，優於大盤表現，展現相對抗跌特性。

至於群益科技高息成長、元大科技市值、國泰台灣科技龍頭、復華台灣科技優息、群益半導體收益、中信關鍵半導體、台新臺灣半導體30、野村臺灣新科技50等科技ETF跌幅在15.1%至20%以內。法人指出，科技股震盪之際，ETF持股結構與權值股配置，成為影響績效的重要關鍵。

展望後市，富邦科技經理人洪珮甄表示，輝達Rubin及2028年Feynman產品藍圖逐步明朗，相關供應鏈產能布局持續推進，短期基本面受市場雜音影響相對有限。不過，美國AI晶片出口政策、未來AI加速器市場競爭，以及市場對AI資本支出回收效率的疑慮，仍可能牽動科技股評價。所幸大型雲端服務供應商（CSP）算力需求持續擴張，HBM及先進製程需求仍具支撐。

另一方面，Anthropic上市認購需求傳出達發行量七倍，反映市場對AI產業仍具投資意願。隨AI應用逐步透過Token使用量、企業訂閱及雲端平台實現營收，市場焦點將轉向實際獲利與資本支出效率。

短線台股仍可能震盪，但企業獲利預估持續上修，上市櫃公司10月合併營收更連續五個月創單月歷史新高。後續可關注國安基金動向、權值股表現及AI供應鏈獲利展望，投資人可透過定期定額、分批布局方式參與科技產業長期成長契機。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊建議可持續追蹤雲端業者資本支出落實情形、客製化晶片導入進度，以及新產品放量能否帶動毛利率改善。

投資人透過定期定額參與科技產業時，相同金額在價格回落時可累積較多單位，但仍須配合自身投資期限與風險承受度，定期檢視配置，讓長期布局建立在產業基本面與投資紀律之上。

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