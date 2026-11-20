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台股跌跌不休 投信喊逢低布局ETF
台股昨（19）日開低走低，失守年線。根據群益投信統計，近四年來台股有82個交易日跌破年線，但之後都有一波反彈行情，意味台股在跌破年線後，會有逢低分批布局的進場機會。建議投資人以波動較個股小的台股ETF為逢低布局的首選。
群益投信台股ETF團隊表示，過往跌破年線往往是短線進場好時機。統計近四年大盤當日跌破年線共有82次，在後5日、後20日、後40日、後60日、後120日平均漲幅分別為0.7%、3.07%、7.4%、10.9%、26.6%，各期間上漲機率更是平均有八成以上。
群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股目前處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修，短線修正只是估值修正的過程，而非長線多頭的終結。台股企業獲利仍持續上揚，因此不看淡台股後市表現。
在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，投資高股ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護，因此，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。
野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，科技股短線震盪，後市應觀察AI需求能否轉化為訂單與獲利，並追蹤雲端業者資本支出及供應鏈交貨進度。中長期仍看好AI應用擴展與算力升級商機，關注先進製程、封裝及伺服器規格提升，具研發實力與技術優勢的企業值得留意。布局上須兼顧獲利成長與評價合理性，可透過定期定額分散進場時點，或在獲利展望未變、評價回落時分批加碼。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，市場短期雜音不改台股長線多頭格局。中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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