台股昨（19）日跌破年線，寫史上第七大單日收盤跌點，市場震盪加劇，小資族資金動向備受關注。觀察零股成交量前十大排行，ETF強勢包辦九席，僅台積電一檔個股上榜，可見大盤劇烈波動之際，小資族仍偏愛透過ETF逢低布局台股。

輝達財報亮眼，仍未能化解市場對黃仁勳請辭的疑慮，加上聯準會10月會議紀要釋出進一步升息訊號，台股昨日以平低盤開出後隨即急殺，終場年線支撐宣告失守。

零股成交量前十名

事實上，AI供應鏈權值股幾乎全面重挫，市場估值壓力尚未解除，其中創意、大立光、欣興、南電、臻鼎-KY、致茂、奇鋐、金像電、健策、鴻勁、京元電子及南亞均跌停。

值得注意的是，觀察昨日盤中加盤後零股交易量排行前十大標的，僅台積電一檔個股上榜，其餘九檔全是台股ETF，其中元大台灣50（0050）以逾3,804萬股成交量居冠，元大高股息（0056）、主動中信台灣收益（00406A）分居第二、三名。

進一步觀察前十大零股交易標的，台股高息ETF也是小資族布局重心，包括元大高股息、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），以及主動中信台灣收益，合計四檔上榜，相較之下，高股息ETF近周跌勢也相對抗跌。

市值型ETF同樣受到青睞，元大台灣50、凱基台灣TOP50（009816）雙雙進榜；具備槓桿效果的正2 ETF也占兩席，元大台灣50正2（00631L）及群益台灣加權正2（00685L）分居第五及第十名，成交量分別達535萬股及344萬股。儘管兩檔ETF周跌幅均逾兩成，仍有不少投資人透過零股交易參與市場波動，不過槓桿型ETF具有放大漲跌幅的特性，投資風險相對較高。

綜合群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志、玉山投信表示，近期台股加權指數隨美股回檔呈現高檔震盪，投資氣氛略顯觀望。從評價面來看，台股本益比已自20倍快速回落到15倍以下，約為過去十年平均水準，在企業獲利基本面仍佳的情況下，認為加權指數進一步大幅下跌的風險相對有限。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。